बेवारस वाहनांची कुंडलीच काढणार; महापालिका, आरटीओचा मालकांना दणका

सांगली ः राज्य शासनाने मार्च 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिका हद्दीतील बेवारस वाहने जप्त करण्याचा धडाका लावला आहे. शेकडो वाहने जप्त केली असून आणखी आठवडाभर मोहीम चालेल. ही वाहने कुणाची आहेत, त्यातील किती वाहनांचे मालक समोर येतात आणि किती वाहने बेवारस आहेत, याची कुंडली काढणे अपेक्षित आहे. अद्याप या मोहिमेत महापालिकेने उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला सहभागी करून घेतलेले नाही. त्याशिवाय, या मोहिमेला गांभीर्य येणार नाही आणि मालकांना कायदेशीर दणका देणेही शक्‍य होणार नाही. तीनही शहरांतील बेवारस वाहनांविषयी, त्यामुळे वाहतुकीला होणाऱ्या अडथळ्यांविषयी "सकाळ'ने अनेकदा प्रकाश टाकला. त्याकडे महापालिकेने सातत्याने दुर्लक्ष केले. परिणामी, शहरात बघेल तिकडे अशा वाहनांची गर्दी वाढत गेली. त्यावर शासन निर्णय झाल्यानंतरच हातोडा टाकायला महापालिका सरसावली. मार्चमध्ये या वाहनांच्या मालकांनी नोटीस बजावली होती. मालक माहिती नसल्याने वाहनांवर नोटीस चिकटवण्यात आली होती. पुढे कोरोनाचे संकट आले आणि कारवाई पुढे गेली. आता त्याला दणका दिला जात आहे, असे उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. ही बेवारस वाहने शहरासाठी अनेक अर्थांनी घालत आहेत. एक तर ती वाहतुकीत अडथळे आहेत, त्यामुळे अपघात झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला पावसाळ्यात या वाहनांत पाणी साचून डासांचे प्रमाण वाढतेच. शिवाय, शहराचे विद्रुपीकरण व्हायला ही वाहने कारणीभूत ठरत आहेत. त्याविरोधात कारवाईमुळे हे तीनही प्रश्‍न आता सुटतील. या घडीला ही वाहने कोल्हापूर रस्त्यावरील आदिसागर मंगल कार्यालयाजवळील मोकळी जागा आणि मिरजेत बालगंधर्व नाट्यगृह परिसरात लावली जात आहेत. कुठून आली वाहने काही वाहने चोरीची आहेत, ती चोरट्यांनी सोडून दिलीत.

काही वाहनांच्या मालकांनी ती अशीच उभी करून ठेवलीत.

काही वाहने मोटार दुरुस्तीवाल्यांच्या मालकीची आहेत.

बहुतांश वाहनांची "स्क्रॅप ऑर्डर' नाही.

आता वाहनांची कुंडली काढून कारवाई करावी लागणार.

अनेक गंभीर गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कारवाई एकही बेवारस वाहन सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात दिसणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. ही वाहने मालकांनी हटवावीत, यासाठी मार्चपासून नोटीस बजावल्या होत्या. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना आता कायदेशीर कारवाईला, दंडाला सामोरे जावे लागेल. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कारवाई होणार आहे.

- राहुल रोकडे, उपायुक्त, महापालिका वेगवेगळ्या कलमांनुसार कारवाई होईलच वाहन खरेदी करतानाच मालकाला त्याचा परवाना किती काळासाठी आहे, याची माहिती असते. ती मुदत संपल्यानंतर वाहने वापरायचे असेल तर परवान्याचे नूतनीकरण करून घ्यावे, नसेल तर वाहन स्क्रॅप करायची प्रक्रिया पार पाडून घ्यावी. हे होत नसेल आणि वाहने बेवारस लावली जात असतील तर कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांनुसार त्यावर कारवाई होईलच. - विलास कांबळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संपादन : युवराज यादव

