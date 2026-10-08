पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: पोरीला जेवण भरवायला घरात नेलं अन् कात्रीने भोसकलं, ‘ती’ फक्त आसवं गाळतेय... तपास करणारे पोलिसही हादरून गेले

Woman Attacked With Scissors Police Shocked by Crime: मुलीला जेवण भरवायला घरात नेलं अन् कात्रीने हल्ला; महिला आसवं गाळतेय
Brutal Scissors Attack on Woman Leaves Her Crying Police Shocked During Investigation Into Disturbing Incident

Brutal Scissors Attack on Woman Leaves Her Crying Police Shocked During Investigation Into Disturbing Incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली: गेली आठ-दहा महिने ‘ती’ मानसिक आजाराने त्रस्त होती. तिच्यावर उपचारही सुरू होते. मंगळवारी दुपारी ती घर सोडून निघून जात होती. तिला जाऊबाईंनी घरी आणलं. ‘पोरीला एकटं सोडून कुठं निघालीस, ती उपाशी हाय, तिला चार घास भरव, ’ असं सांगून जाऊबाई शेतात गेल्या. तिला सनक आली अन् पोरीच्या पोटात कात्री भोसकून तिनं तिला मारून टाकलं...आज ती पोलिसांसमोर बसून फक्त टिपं गाळत होती.

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