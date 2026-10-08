Sangli Crime: पोरीला जेवण भरवायला घरात नेलं अन् कात्रीने भोसकलं, ‘ती’ फक्त आसवं गाळतेय... तपास करणारे पोलिसही हादरून गेले

सांगली: गेली आठ-दहा महिने ‘ती’ मानसिक आजाराने त्रस्त होती. तिच्यावर उपचारही सुरू होते. मंगळवारी दुपारी ती घर सोडून निघून जात होती. तिला जाऊबाईंनी घरी आणलं. ‘पोरीला एकटं सोडून कुठं निघालीस, ती उपाशी हाय, तिला चार घास भरव, ’ असं सांगून जाऊबाई शेतात गेल्या. तिला सनक आली अन् पोरीच्या पोटात कात्री भोसकून तिनं तिला मारून टाकलं...आज ती पोलिसांसमोर बसून फक्त टिपं गाळत होती..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मुलीचं नाव काढलं तरी रडत होती. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील देशिंग येथील तिरमलवाडी गावात मंगळवारी अनिता क्षीरसागर हिने पोटच्या लेकीला श्रीशा हिला कात्रीने भोसकून मारून टाकलं. ही घटना का घडली, याचा शोध घेताना पोलिसांच्या डोळ्यातही पाणी उभं राहिलं होतं. रोज अनेक गंभीर प्रकरणे घडतात, मात्र या प्रकरणाकडं पाहताना पोलिसही हादरून गेले आहेत. पोलिसांनी सांगितलेली गुन्ह्यामागची गोष्ट वेदनादायक आहे. .ती अशी, अनिता मूळची निलंगा (जि. लातूर) येथील. बी. एस्सी. द्वितीय वर्षापर्यंत शिकलेली. तिचं वय २५. पती महादेव ३५ वर्षांचा. दहा वर्षांचं अंतर. अनेकदा तिनं गाव सोडून आई-वडिलांकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. पण, जमले नाही. कालांतराने ती आई झाली. श्रीशा पाच महिन्यांची झाल्यानंतर क्षीरसागर कुटुंबाने तिला घरी आणलं. त्यानंतर तिचं मानसिक संतुलन ढासळलं. तिला मिरजेतील समर्थ रुग्णालयात दाखवलं. तेथे ‘स्किझोफ्रेनिया’ हा मानसिक आजार असू शकतो, असं निदान झालं. त्यावर उपचार सुरू झाले. .ती सतत अस्वस्थ असायची. मंगळवारी महादेव व कुटुंबीय कोल्हापूरला नातेवाइकांकडं गेले होते. ‘अनितावर लक्ष ठेव, ’ असं तिच्या जाऊबाईला सांगितलं होतं. अनिता दुपारी घर सोडून निघाली होती. तिनं तिला घरी आणलं, श्रीशाजवळ बसवलं. ‘तिला चार घास भरव, ’ असं सांगितलं. ती ‘होय’ म्हणाली. त्यानंतर जाऊबाई शेतात पाणी देण्यासाठी निघून गेल्या. त्यांनी परत येऊन श्रीशाची चौकशी केली. त्यावेळी अनितानं ‘तिला भरवलं आहे, ’ असं सांगितलं. .Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.थोड्या वेळानं अनितानं पती महादेवला फोन केला. ‘मी पोरीला मारलंय, ’ असं तिनं सांगितलं. महादेवला वाटलं, पोरीनं काहीतरी केलं असेल, दोन चापट्या मारल्या असतील. तो घरी पोहोचला, आत गेला तर श्रीशा रक्ताने माखलेल्या कपड्यात पडली होती. सारं संपलं होतं. अनिताला तिच्या हातून काय घडलंय, याची कदाचित कल्पना नसावी. तिला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. चौकशी केली. तिनं एकही शब्द उच्चारला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.