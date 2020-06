.. तर देणार चोप : त्या घेणार रुद्रावतार : वाचा काय झाले?

ढालगाव (जि . सांगली) : मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी लॉकडाउनकाळात वसुलीसाठी महिलांना तगादा लावू नये. वसुलीसाठी महिलांशी अरेरावीची भाषा करणाऱ्यांना चोप दिला जाईल. शासनाने ही कर्जे शंभर टक्के माफ करून गरीबांना आधार द्यावा, अशी मागणी भारतीय संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश घागरे व ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप झुरे यांनी केली. येथे फायनान्स पिडीत कर्जदार महिलांच्या बैठकीत ते बोलत होते. कर्जदार पिडित महिला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत्या. कोरोनाच्या संकटाने जनजीवन पूर्णपणे ठप्प आहे. गरीबांना जगणे मुश्‍कील झालेय. रिझर्व्ह बॅंकेने सध्या वसुलीसाठी स्थगिती दिली आहे. तरीही फायनान्स कंपन्यांचे कर्मचारी तगादा लावत आहेत. त्यांना वेळीच रोखावे नाही तर महिला धडा शिकवतील.

पंधरा- वीस वर्षे प्रामाणिकपणे पैसे भरणाऱ्या महिलांना अडचणीत असताना त्यांनी घेतलेली कर्जे माफ करुन मदत करावी, अशी मागणी निवेदनादवारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. निवेदनाची प्रत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनाही मेल करून पाठवून देण्यात येणार आहे. महिलांच्या व्यथा त्यांच्याजवळ मांडणार असल्याचे सांगितले.

मराठा सेवा संघाचे तालुकाध्यक्ष शिवाजी देसाई, ढोलेवाडीचे गोविंद खरात, मनिषा जाधव, राजू मणेर, तानाजी पवार, गणेश चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. उषा सुतार, रेश्‍मा इमडे, ग्रामपंचायत सदस्य मंगल चव्हाण, उज्वला गुरव यांनी आयोजन केले होते. सरस्वती देसाई यांनी प्रास्ताविक व संयोजन केले. शारदा कुंभार यांनी आभार मानले.

Web Title: Women of Dlagao are going to oppose to finance companies recovery