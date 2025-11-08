पश्चिम महाराष्ट्र

ZP Election: आरक्षणामुळे ‘सूनबाई’ उमेदवार झाल्या, पण सत्तेचा दोर अजूनही पुरुषांच्या हातात. महिला सशक्तीकरण की राजकीय मुखवटा?

Political control: राजकारणात महिलांना संधी देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण लागू झाले, पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या महिला फक्त नावापुरत्या उमेदवार ठरतात. प्रचार, निर्णयप्रक्रिया आणि जनसंपर्क हे सर्व पुरुषांच्या नियंत्रणात असते. ‘महिला सशक्तीकरण’ हा शब्द केवळ पोस्टरपुरता मर्यादित राहतो, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. प्रत्येक गावात, प्रत्येक गल्लीमध्ये ‘जिल्हा परिषद’ या नावाने राजकीय तापमान वाढले आहे. महिलांना मिळालेल्या ५० टक्के आरक्षणामुळे अनेक घरांतील ‘सूनबाई’, ‘भावजया’ आणि ‘ताई’ अचानक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

