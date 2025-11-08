ZP Election: आरक्षणामुळे ‘सूनबाई’ उमेदवार झाल्या, पण सत्तेचा दोर अजूनही पुरुषांच्या हातात. महिला सशक्तीकरण की राजकीय मुखवटा?

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. प्रत्येक गावात, प्रत्येक गल्लीमध्ये ‘जिल्हा परिषद’ या नावाने राजकीय तापमान वाढले आहे. महिलांना मिळालेल्या ५० टक्के आरक्षणामुळे अनेक घरांतील ‘सूनबाई’, ‘भावजया’ आणि ‘ताई’ अचानक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. .परंतु, हे दृश्य जितकं आकर्षक वाटते, तितकेच त्यामागचे वास्तव वेगळे आहे. या महिला उमेदवारांच्या प्रचारयंत्रणेत, त्यांच्या भूमिकेत आणि निर्णयक्षमतेत त्या खऱ्या अर्थाने कुठे आहेत, हा प्रश्न आजही उपस्थित आहे.- प्रतिनिधी.महिलांसाठी आरक्षण हा खरोखरच सामाजिक बदल घडविणारा निर्णय आहे. राजकारणात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हाव्यात, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज असावा, गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत त्यांच्या विचारांना महत्त्व मिळावे हीच या निर्णयामागची भावना आहे. परंतु, निवडणुकीत वेगळेच दृश दिसते. अनेक ठिकाणी महिला फक्त नावापुरत्या उमेदवार ठरल्या आहेत. .प्रचारसभेत, पोस्टरवर, नावपत्रिकेत त्यांचे चेहरे असले तरी निर्णय घेणारे, रणनीती आखणारे आणि मतदारांना भेटणारे मात्र पुरुषच आहेत. त्यांचे पती, भाऊ, वडील किंवा सासरेच आहे. महिलांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर त्या खरोखरच लोकांमध्ये जात आहेत का? गावातील समस्या, विकासाची गरज, महिला सक्षमीकरणाचे प्रश्न यांचा अभ्यास त्या स्वतः करत आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे चिंताजनक आहेत. .अनेक ठिकाणी उमेदवार महिलेचे घराबाहेर पडणेच मर्यादित असते. प्रचाराची सूत्रे ‘घरातील पुरुष नेत्यांच्या’ हातात असतात. ‘तिकीट महिलेला आणि राजकारण आमचे’ अशी स्थिती तयार झाली आहे. .ही परिस्थिती फक्त कोल्हापुरापुरती मर्यादित नाही. बहुतांश भागात महिला आरक्षण म्हणजे पुरुषांसाठी नवा राजकीय दरवाजा अशी व्याख्या प्रचलित झाली आहे. महिलांच्या नावावरून राजकारणात प्रवेश करणारे पुरुष स्वतःच्या गटाचा किंवा घराण्याचा प्रभाव वाढवण्याचे काम करत आहेत. .परिणामी, स्त्री-नेतृत्व हे फक्त नामसाधर्म्यापुरते मर्यादित राहिले आहे. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची मूळ संस्था आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य, महिला-बालकल्याण अशा सर्व योजना या संस्थेद्वारे राबवल्या जातात आणि या निर्णय प्रक्रियेत खऱ्या महिला पुढाऱ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे; पण आज जेव्हा त्या निर्णय घेणाऱ्या टेबलवर बसतात, तेव्हा अनेकदा त्यांचे विचार नाही, तर त्यांच्या मागे असलेल्या पुरुषांचे ‘सूत्र’ चालते. .महिलांना सशक्त करणे की पुरुषांना नव्या मुखवट्याखाली सत्ता चालविण्याची संधी देणे? राजकीय नेत्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर महिलांना मिळणाऱ्या पदाचा वापर राजकीय गणित म्हणून केला जातो. आरक्षणामुळे जागा राखीव झाल्यावर पुरुष कार्यकर्त्यांना त्याच गटात स्थान मिळवण्यासाठी घरातील महिलांना उमेदवारी दिली जाते. .काही वेळा या महिलांचा समाजकारण, विकासकामे, लोकसंपर्काशी काहीही संबंध नसतो. मात्र, घराण्याचा प्रभाव आणि गटातील निष्ठा टिकवण्यासाठी त्या उमेदवार बनतात. दुसरीकडे, खऱ्या अर्थाने समाजकार्य करणाऱ्या, स्वबळावर मतदारसंघात ओळख निर्माण केलेल्या महिलांना दुय्यम स्थान मिळते. .त्यांच्यासमोर गटबाजी आणि पुरुषांचे सत्तेवरील नियंत्रण हे मोठे आव्हान ठरते. अनेक ठिकाणी या महिला उमेदवारांना स्वतःच्या भाषणासाठी, लोकांशी संवादासाठी संधी मिळत नाही. प्रचार सभांमध्ये बोलायचे झाले, तर पूर्वतयारी करणारे, भाषणाचे मुद्दे सांगणारे पुरुषच असतात. .काही ठिकाणी तर उमेदवार महिला माईकसमोर येताच बोलण्याऐवजी ‘माझे पती सांगतील’ असे म्हणून बाजूला होतात आणि हा प्रकार समाजाने सामान्य मानून घेतल्याचे चित्र आहे. ही केवळ निवडणुकीतील परिस्थिती नाही, .तर सामाजिक मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. अजूनही आपल्याकडे स्त्रीला राजकारणाच्या केंद्रस्थानी स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहिले जात नाही. तिच्या निर्णयावर विश्वास ठेवण्याऐवजी पुरुष तिच्या मागे ‘मार्गदर्शन’ या नावाखाली नियंत्रण ठेवतात. हे चित्र आता महिलांनीच बदलले पाहिजे. अशी परिस्थिती आहे..ग्रामीण राजकारणाला नवी दिशा शक्यकोल्हापूर जिल्ह्यात काही महिला उमेदवार अशा आहेत ज्या स्वतःच्या ताकदीवर प्रचार करत आहेत, गावोगाव जाऊन महिलांचे प्रश्न ऐकतात, मतदारांना थेट भेटतात. त्यांच्याकडे स्वबळावर मतांची ताकद आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या स्वतः विचार करतात. अशा महिलांची संख्या वाढली तर ग्रामीण राजकारणाला नवी दिशा देणे शक्य आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.