पगारासाठी ते चढले मोबाईलच्या टॉवरवर अन्....

सांगली - आठ महिन्यांच्या थकीत पगाराच्या मागणीसाठी एका खासगी मोबाईल कंपनीच्या टॉवरवर चार कामगारांनी शोले स्टाईलने आंदोलन केले. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेत मध्यस्थी केली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पगार देण्याची हमी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनामुळे परिसरातील मोबाईल रेंज नसल्याने मोबाईलधारकांची तारांबळ उडाली. चार कर्मचारी मोबाईल टॉवरवरच्या टोकावर चढले एका खासगी मोबाईल कंपनीकडे ६० कर्मचारी आहे. त्यातील २० कर्मचाऱ्यांचे गेल्या आठ महिन्यांपासून पगार थकले आहेत. त्यासंदर्भात पाठपुरावा करूनही दखल घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आज २० कर्मचाऱ्यांपैकी चार कर्मचारी मोबाईल टॉवरवरच्या टोकावर चढून आंदोलन केले. पाठोपाठ आंदोलनात एकूण २० कर्मचारी सहभागी झाले. घटनास्थळी पोलिस आणि अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी दाखल झाले. आंदोलनस्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. आरटीएसमध्ये समाविष्ट झाल्यापासून या कामगारांना पगार देण्यात आला नसल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. वाचा - चोरट्याने खाल्ले कोंबड्यांचे खाद्य घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक अजय सिंदकर यांनी आंदोलकांशी बोलणी केली. मोबाईल कंपनीचे प्रतिनिधी तातडीने सांगलीत दाखल झाले. यावेळी आंदोलकांची भेट घेऊन उद्या (ता. १३) दोन महिन्यांचा पगार देण्याची ग्वाही दिल्यानंतर आंदोलक खाली उतरले.

