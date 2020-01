वाह रे कारभार..! इथे चोर सोडून संन्याशाला दिली जातेय शिक्षा

सोलापूर : थकबाकीदार मिळकतदाराने दिलेला धनादेश वेळेत जमा न केलेल्या कर्मचाऱ्यास शुक्रवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्याचवेळी, धनादेश न भरण्याची सूचना ज्या वरिष्ठाने केली, त्याच्यावर मात्र काहीच कारवाई झाली नाही, त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान, डिजीटल पद्धतीने आतापर्यंत सुमारे 19 कोटी रुपये कर जमा झाला. हे आवर्जून वाचा - सोलापूर महापालिकेत नोकरभरती धनादेश भरण्यात संदिग्धता

सुमारे दीड लाखाची थकबाकी असलेल्या मिळकतदाराने वसुली पथकास 75 हजार रुपयांचा धनादेश दिला. त्यावर 25 डिसेंबर 2019 अशी तारीख होती. त्यामुळे हा धनादेश त्याच दिवशी महापालिकेच्या रोखपाल विभागात जमा होणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे न करता हा धनादेश भरण्यात आला नाही. या प्रकरणी संबंधित कारकूनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे व या प्रकरणी खुलासा करण्यास सांगण्यास आले आहे. दरम्यान, संबंधित कारकूनाने धनादेश भरण्याची तयारी केली असता त्यांच्या एका वरिष्ठाने धनादेश तूर्त भरू नका म्हणून सांगितले होते, असा तोंडी खुलासा केला आहे, मात्र त्यास तसे लेखी देण्यास सांगितल्याचे कर संकलन अधिकारी प्रदीप थडसरे यांनी सांगितले. हेही वाचा - आग शमली... 25 लाखांचे नुकसान सकाळी आठपासून कर भरण्याची सोय

महापालिकेतील नागरी सुविधा केंद्रात कर भरण्यासाठी सकाळी आठ ते रात्री आठ अशी वेळ निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नागरिकांना आता सकाळी आठपासून कर भरता येईल. या कालावधीत घनशाम टाक, आर.एम. तारवाले, निसार शेख व ए. एच. पाटील कामावर असतील, तसा आदेश आयुक्त दीपक तावरे यांनी काढला आहे. या व्यवस्थेमुळे मिळकतदारांना कर भरणे सोईचे होणार आहे.

