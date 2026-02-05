पश्चिम महाराष्ट्र
ZP Election : “येलूर हा महाडिकांचाच बालेकिल्ला!” बहादूरवाडीत धैर्यशील माने यांचा निर्धार
Dhirajshee Mane : येलूर जिल्हा परिषद गटावर आपलाच प्रभाव कायम राहणार, असा ठाम विश्वास व्यक्त करत खासदार धैर्यशील माने यांनी बहादूरवाडीतील प्रचारसभेत महाडिक गटाची ताकद पुन्हा अधोरेखित केली.
ईश्वरपूर : ‘‘येलूर जिल्हा परिषद गटातील विकासकामे राज्य सरकारच्या बळावरच केली. हा मतदारसंघ महाडिक गटाचा बालेकिल्लाच कायम राहील,’’ असे प्रतिपादन खासदार धैर्यशील माने यांनी केले. येलूर गटाच्या उमेदवार हर्षदा महाडिक, पंचायत समिती गणाच्या विमल खोत व पुष्पराज महाडिक यांच्या प्रचारार्थ बहादूरवाडी (ता. वाळवा) येथे सभा झाली.