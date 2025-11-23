Sangli Crime:'विट्यात तरुणाचा खून; दोघा हल्लेखोरांकडून धारदार शस्त्राने डोक्यात वार'; हल्लेखोर पसार, काय घडलं?

विटा : येथे विटा-साळशिंगे रस्त्यावर आरटीआयजवळ एका तरुणाचा दोघा हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने डोक्यात मारून खून केल्याची घटना शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...साई गजानन सदावर्ते (वय ३५) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. हा खून नाजूक कारणातून झाल्याचे पोलिस सूत्रांकडून सांगण्यात आले. हल्लेखोर हल्ल्यानंतर घटनास्थळावरून पळून गेले असून त्यांचा शोध सुरू केला. याप्रकरणी रात्री उशिरा अमीर नझीर फौजदार (वय ३०, मिरज) या संशयितास ताब्यात घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .येथील विटा-साळसिंगे रस्त्यावर आरटीआयजवळ एका तरुणाचा धारदार शस्त्राने खून करण्यात आल्याची घटना समजताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी विपुल पाटील, पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे, पोलिस उपनिरीक्षक जयश्री कांबळे यांच्यासह पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...साई सदावर्ते या तरुणाच्या डोक्यात धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले होते. तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. त्याला पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीने विटा येथील खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. परंतु, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे. याची विटा पोलिसांत नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.