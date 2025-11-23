पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime:'विट्यात तरुणाचा खून; दोघा हल्लेखोरांकडून धारदार शस्त्राने डोक्यात वार'; हल्लेखोर पसार, काय घडलं?

Vita murder: विटा येथे घडलेल्या एक धक्कादायक घटनेत एका तरुणाचा निर्घृण खून करण्यात आला. दोन हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने त्याच्या डोक्यात वार केले आणि तो गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाला. हल्ल्याची तीव्रता इतकी होती की परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विटा : येथे विटा-साळशिंगे रस्त्यावर आरटीआयजवळ एका तरुणाचा दोघा हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने डोक्यात मारून खून केल्याची घटना शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली.

Sangli
police
murder
attack
murder case
district
vita
weapon

