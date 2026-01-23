Zilla Parishad Elections : झेडपीच्या आखाड्यात तडजोडीचा खेळ; युती, बंडखोरी आणि ‘मेरिट’चा फॉर्म्युला चर्चेत

सांगली : भारतीय जनता पक्षाचा जिल्ह्यात विस्तार झाला आहे. विविध पक्षांतील नेत्यांनी भाजपत प्रवेश केल्याने युती करताना पक्षांतर्गत नाराजी व बंडखोरीचा धोका निर्माण होतो, असे गणित मांडत भाजपने ‘शत्-प्रतिशत भाजप’चा प्रयत्न केला आहे..मात्र, काही ठिकाणी रयत क्रांती, काही ठिकाणी शिंदे गटाची शिवसेना, तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादीला जागा देत तडजोड करण्यात आली आहे. राज्यातील युतीत असलेले व स्थानिक मांडणीला मान्यता देणारे निशिकांत पाटील, गौरव नायकवडी आदी गटांना भाजपने सोबत घेतल्याचे चित्र आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.काँग्रेस : मोजक्या जागा, ताकदीने लढण्यावर भरकाँग्रेसने स्वतःच्या संघटनात्मक ताकदीचा अंदाज घेत मोजक्या पण प्रभावी जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पलूस व कडेगाव तालुक्यात सर्व जागांवर आमदार विश्वजित कदम यांचे उमेदवार मैदानात आहेत. .जतमध्ये तडजोड अपरिहार्य ठरल्याने काँग्रेसने पाच जागा घेतल्या आहेत. मिरजेत सात जागांवर अजितराव घोरपडे यांना सोबत ठेवण्यात आले आहे. वाळव्यात जयंत पाटील काँग्रेसला जागा देण्यास तयार नसल्याने बोरगाव येथे जितेंद्र पाटील यांच्यासारख्या जुन्या काँग्रेसीला लढण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे..Dhule News : धुळ्यात भाजपचा 'वर्चस्व पॅटर्न'! प्रभाग ३, ११ आणि १२ मध्ये विरोधकांचा सुपडा साफ.येळावीत विशाल पाटील समर्थक अमित पाटील यांच्यासाठीही अशीच भूमिका घेतली आहे. या ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी व भाजपसमोर काँग्रेस थेट उभी राहणार आहे. काँग्रेस सुमारे २५ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. खानापूर कवठेमंहाकाळ तालुक्यातही उमेदवारी दिली आहे..दादांची राष्ट्रवादी : पटमांडणीत हुशारीअजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने जिल्हाभरात पटमांडणी करताना रणनीतिक हुशारी दाखवली आहे. तासगाव तालुक्याची पूर्ण जबाबदारी माजी खासदार संजय पाटील यांच्याकडे देण्यात आली आहे. .कवठेमहांकाळमध्ये माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांना ‘फ्री हँड’ देत त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात मिरज पूर्व भागातील दोन जागाही देण्यात आल्या आहेत. जतमध्ये माजी आमदार विलासराव जगताप यांना तीन जागा, आटपाडीत एक जागा, शिराळ्यात समान संधी, तर वाळव्यात जयंत पाटील यांच्याशी न जमल्याने भाजपच्या कोट्यातून एक जागा घेत ‘किंगमेकर’ची भूमिका साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुणाचीही काठावर सत्ता आली तर आपले महत्त्व वाढले पाहिजे, अशीच ही रचना असल्याचे दिसते..शिंदेची शिवसेना : भाजपची डोकेदुखीमहापालिका निवडणुकीत युतीपासून दूर ठेवण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या शिवसेनेला आता सत्तेसाठी महापालिकेत भाजपकडून महत्त्व दिले जात आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीतही शिवसेना भाजपसाठी डोकेदुखी ठरताना दिसते आहे. शिवसेनेने ३२ जिल्हा परिषद व ५० पंचायत समिती गणांत उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत..खानापूरमध्ये चार, आटपाडीत तीन ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार थेट भाजपशी एकास एक लढत देत आहेत. हे शिवसेनेचे प्रभावक्षेत्र असून, येथील यश सेनेला जिल्हा परिषदेतील सत्तासमीकरणात निर्णायक स्थान मिळवून देऊ शकते..‘जनसुराज्य’ संधी शोधतोयमाजी मंत्री विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाने महापालिका निवडणुकीत भाजपसोबत युती करत काही ठिकाणी स्वतंत्र उमेदवार दिले होते. त्यांची कामगिरी लक्षवेधी ठरली. जिल्हा परिषदेतही समित कदम यांनी काही ठिकाणी स्वतंत्र पट मांडला आहे..शिराळ्यात भाजप आमदार सत्यजित देशमुख यांची कन्या जनसुराज्यकडून लढणार असून, संखसारख्या मतदारसंघातही पक्ष ताकदीने उभा राहणार आहे. आरग पंचायत समितीत काँग्रेससोबत मांडणी करत ‘मेरिटला वाव’ हे धोरण पक्षाने स्वीकारले आहे..नेते तालुक्यात अडकणारजिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केवळ दहा दिवसांचा कालावधी मिळत आहे. मतदारसंघ मोठे असल्याने सभा, मेळावे आणि संपर्क मोहीम वाढणार आहे. प्रमुख नेते आपल्या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करतील. राज्यात फक्त बारा जिल्ह्यांत निवडणूक होत असल्याने राज्यातील बड्या नेत्यांच्या सभांची संख्या यावेळी वाढण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.