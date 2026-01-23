पश्चिम महाराष्ट्र

Zilla Parishad Elections : झेडपीच्या आखाड्यात तडजोडीचा खेळ; युती, बंडखोरी आणि ‘मेरिट’चा फॉर्म्युला चर्चेत

Political Strategy : भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या प्रमुख पक्षांनी स्थानिक समीकरणे लक्षात घेत जागावाटपाची गुंतागुंतीची मांडणी केली असून, सत्तेचा सामना काट्यावरचा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
Political leaders discussing alliance strategies ahead of Zilla Parishad elections.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : भारतीय जनता पक्षाचा जिल्ह्यात विस्तार झाला आहे. विविध पक्षांतील नेत्यांनी भाजपत प्रवेश केल्याने युती करताना पक्षांतर्गत नाराजी व बंडखोरीचा धोका निर्माण होतो, असे गणित मांडत भाजपने ‘शत्-प्रतिशत भाजप’चा प्रयत्न केला आहे.

