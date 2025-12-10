Sangli Jilha Parishad : चार दिवसांच्या संघर्षानंतर जि.प. अधिकाऱ्यांचे आंदोलन मागे; मनरेगा कामकाजाला संरक्षण आणि जबाबदारीचे स्पष्टीकरण मिळणार

सांगली : महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेकडून गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन सोमवारी (ता. ८) रात्री उशिरा स्थगित करण्यात आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी, सर्व पंचायत समित्यांमधील गटविकास अधिकारी आज कार्यालयात हजर झाले. .मात्र ‘मनरेगा’संदर्भात मागण्यांनुसार शासन निर्णय होईपर्यंत याबाबतचे काम बंद ठेवण्याचे व घरकुलांसह इतर सर्व नियमित कामे सुरू राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना ‘मनरेगा’मधील कथित घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाली आहे..Sangli News: बछड्यांची आईपासून ३६ तास ताटातूट ! कापरीतील उसात पुन्हा ‘त्या’ बिबट्याची बछडी; ऊसतोडी रखडल्या...ही कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता आणि एकतर्फी असल्याचा आरोप करत ४ तारखेपासून सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. रविवारी (७) आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. सोमवारी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास विभागाने प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. .संघटनेच्या अध्यक्षा नंदिणी घाणेकर, सहअध्यक्ष मनोज जाधव म्हणाले, ‘‘मुंबईत झालेल्या बैठकीत ‘मनरेगा’ आणि घरकुल योजना अंमलबजावणीदरम्यान संरक्षण द्यावे, चुकीची कामाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकू नये, काम करताना कायदेशीर सुरक्षितता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. .Sangli News : ५ वर्षं सुरळीत पाणीपुरवठा… पण अचानकच कमी दाब, कोरडे नळ; MIDC च्या बदललेल्या पाइपलाइनमुळे गावात हाहाकार.प्रत्येक टप्प्यावर चुकीच्या कामासाठी त्या-त्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली, ही मागणी मान्य करू, अधिवेनशन संपल्यानंतर मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच घरकुल योजनेंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या सहा प्रमुख मागण्यांवर शासन निर्णयाद्वारे कार्यवाही करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.