PCMC News : पूररेषेत १,६८६ अनधिकृत बांधकामे; महापालिकेकडून दुय्यम निबंधक कार्यालयाला यादी

पिंपरी : पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांच्या निळ्या पूररेषेत तब्बल एक हजार ६८६ अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत. त्यांचे खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ नयेत, यासाठी संबंधित बांधकामांची यादी महापालिकेने दुय्यम निबंधक कार्यालयाला दिली आहे. शिवाय बांधकामधारकांना नोटीसही बजावली आहे..महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर यांच्या आदेशानुसार आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्फे नदीकाठच्या बांधकामांची सखोल पाहणी करून ही यादी तयार केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने व्यावसायिक दुकाने, रहिवासी घरे, पत्राशेड, आरसीसी बांधकामे, कच्च्या विटांची घरे तसेच भंगार साहित्याच्या दुकानांचा समावेश आहे. .नदीकाठच्या निळ्या पूरेरेषेत येणारी ही बांधकामे पूरप्रवण क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे येथील मालमत्तेचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ नयेत, त्या माध्यमातून होणारी सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळली जावी, यासाठी ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. आता ही यादी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे देण्यात आली असल्याने त्यांनीही अशा व्यवहारांवर मर्यादा आणण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामेक्षेत्रीय कार्यालय बांधकाaमे बाधित ठिकाणेअ १६८ भाटनगर, पिंपरी स्टेशन, पिंपरी मेन मार्केटब ३१२ वाल्हेकरवाडी, भोंडवे कॉर्नर, रावेत, केशवनगर, कासारवाडीक ३३१ रिव्हर रेसिडेन्सी, जाधववाडी, मोईफाटा, कुदळवाडीड ३९१ वाकड गावठाण, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, पिंपळे निलखई ५९ मोशी टोलनाका, दाभाडे वस्ती, डुडूळगाव गावठाणफ ८६ डिफेन्स कॉलनी, बग वस्ती, पाटीलनगरग १७५ पिंपरीगाव, पिंपरी वाघेरे, सुभाषनगर, संजय गांधीनगरह १६४ सांगवी, दापोडी, कासारवाडी.शहराच्या मुळा, पवना, इंद्रायणी नदीपात्रांतील निळ्या पूररेषेत येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांपासून नागरिकांनी दूर राहावे. त्यांबाबत कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी आवश्यक शासकीय पडताळणी करावी.- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका.