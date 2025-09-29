पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : पूररेषेत १,६८६ अनधिकृत बांधकामे; महापालिकेकडून दुय्यम निबंधक कार्यालयाला यादी

Municipal Corporation : पिंपरीतील नद्यांच्या निळ्या पूररेषेत १६८६ अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने नोटीस बजावली, मालमत्ता व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांच्या निळ्या पूररेषेत तब्बल एक हजार ६८६ अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत. त्यांचे खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ नयेत, यासाठी संबंधित बांधकामांची यादी महापालिकेने दुय्यम निबंधक कार्यालयाला दिली आहे. शिवाय बांधकामधारकांना नोटीसही बजावली आहे.

