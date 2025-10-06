Pimpri Chinchwad News : दुकाने २४ तास उघडी ठेवण्यास परवानगी, व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साह; पण कधीपासून.?

पिंपरी-चिंचवड

24 Hour Shops : मद्य विक्रीची दुकाने आणि हॉटेल्स वगळता राज्यातील अन्य दुकाने २४ तास सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या व्यापारी वर्गात उत्साहाचे वातावरण असून, एकसमान नियमावलीच्या अंमलबजावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चिंचवड : मद्य विक्रीची दुकाने, हॉटेल्स वगळता राज्यातील अन्य दुकाने २४ तास सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिल्याने व्यापारी वर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार ? याकडे व्यापारी वर्गाचे आता लक्ष लागले आहे.

