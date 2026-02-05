पिंपरी-चिंचवड

Pune Mumbai Expressway Accident : अपुरी यंत्रसामग्री, तज्ज्ञांची वानवा; मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर उलटलेला टँकर २८ तासानंतरही काढण्यात प्रशासन अपयशी

आडोशी बोगद्याजवळ उतार असल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटून टँकर बाजूच्या लोखंडी गर्डरला धडकून उलटला.
सकाळ वृत्तसेवा
- अविनाश ढगे

पिंपरी - ‘आयआरबी’ तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडील अपुरी यंत्रसामग्री, तज्ज्ञांची उणीव आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाअभावी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर उलटलेला टँकर २८ तासानंतरही काढण्यात प्रशासन अपयशी ठरले होते.

