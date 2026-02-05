Pune Mumbai Expressway Accident : अपुरी यंत्रसामग्री, तज्ज्ञांची वानवा; मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर उलटलेला टँकर २८ तासानंतरही काढण्यात प्रशासन अपयशी

- अविनाश ढगेपिंपरी - ‘आयआरबी’ तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडील अपुरी यंत्रसामग्री, तज्ज्ञांची उणीव आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाअभावी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर उलटलेला टँकर २८ तासानंतरही काढण्यात प्रशासन अपयशी ठरले होते..हा टँकर (एनएल ०१ एजी ४२५०) केरळमधील कोचीवरून गुजरातमधील भरूच, दहेज येथे जात होता. टँकर उलटल्याची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस, खालापूर पोलिस आणि स्वयंसेवी संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. प्रोपेलिन गॅस अत्यंत ज्वलनशील असल्याने खबरदारी म्हणून वाहतूक बंद करण्यात आली.पण, टँकरमध्ये गॅस असल्याने तो बाजूला काढण्याचा धोका आयआरबी आणि महामार्ग पोलिसांनी पत्करला नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) पथकाला पाचारण करण्यात आले..हे पथक मंगळवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी दाखल झाले, मात्र वायुगळती रोखण्यासाठी त्यांच्याकडेही पुरेशी यंत्रसामग्री नव्हती. त्यामुळे त्यांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता आले नाही. पहाटे चार वाजता भारत पेट्रोलियमच्या मुंबईतील तज्ज्ञांच्या पथकाला कळविण्यात आले. पाच जणांचे पथक पहाटे साडेसहाच्या सुमारास दाखल झाले..असे झाले प्रयत्नबोगद्याजवळ उतार असल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटून टँकर बाजूच्या लोखंडी गर्डरला धडकून उलटला. टँकरमध्ये २० टन प्रोपेलिन गॅस होता. टँकर डाव्या बाजूला उलटल्यामुळे तीन पैकी एक व्हॉल्व तुटला. इतर दोन व्हॉल्व लिकेज् झाले. त्यामुळे वायुगळती सुरू झाली.भारत पेट्रोलियमच्या पथकातील तज्ज्ञांनी बुधवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास लीक अरेस्टिंग (रबर कीट) कीटने गळती थांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण, व्हॉल्वमध्ये पुरेशी जागा नसल्यामुळे त्यांना कीट लावता आले नाही. त्यानंतर व्हॉल्वच्या आकाराचा लाकडी साचा बनविण्यात आला..सकाळी आठच्या सुमारास तुटलेल्या व्हॉल्वमधून होणारी गळती बंद झाली, पण इतर दोन व्हॉल्वमधून गळती सुरूच होती. सकाळी नऊच्या सुमारास दोन व्हॉल्ववर पट्टी आणि रसायनांचे आवरण लावून ते बंद करण्यात आले. अखेरीस रिकामा टँकर आणून त्यात पाइपच्या माध्यमातून वायू सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बुधवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास सुरुवात झाली. अपघातग्रस्त टँकरमधून तीन टन वायू टँकरमध्ये काढण्यात आला. त्यानंतर तो टँकर अर्धवट उभा करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा दुसरा टँकर बोलावून त्यामध्ये उर्वरित वायू काढण्यास सुरवात झाली. ही प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..प्रोपेलिन वायू म्हणजे काय?‘प्रोपेलिन’ वायू (Propylene/Propene) हा ज्वलनशील हायड्रोकार्बन वायू आहे. त्याचे रासायनिक सूत्र C3H6 असे आहे. तो पेट्रोलियम रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो, अशी माहिती रसायनशास्त्र तज्ज्ञांनी दिली.वैशिष्ट्ये काय?रंगहीन व किंचित गंधयुक्त वायूअत्यंत ज्वलनशील (आग व स्फोटाचा धोका)हवेपेक्षा जड, त्यामुळे बंद जागेत साचू शकतोदाबाखाली द्रवरूपात साठतो .कशासाठी वापर?पॉलिप्रोपिलीन प्लॅस्टिक (पिशव्या, कंटेनर, फायबर) तयार करण्यासाठीरासायनिक उद्योगात (अल्कोहोल, ॲसिटोन, इतर रसायने)वेल्डिंग/कटिंग प्रक्रियेत इंधन म्हणूनऑटोमोबाईल व पॅकेजिंग उद्योगातसुरक्षेसाठी काय खबरदारी घ्यावी?गॅस सिलिंडर थंड, हवेशीर जागेत ठेवागळती तपासण्यासाठी गॅस डिटेक्टर वापराआग/ठिणगीपासून दूर ठेवाआपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित परिसर रिकामा करा .आरोग्यावर परिणाम?जास्त प्रमाणात श्वास घेतल्यास चक्कर, डोकेदुखी, मळमळबंद जागेत गळती झाल्यास श्वासोच्छ्वासास अडचणथेट त्वचेच्या संपर्कात आल्यास (द्रवरूप) फ्रॉस्टबाइट होऊ शकतो .गॅस हवेपेक्षा दीडपट जड असल्याने गळती झाल्यास जमिनीलगत राहतो. वातावरणात तापमान वाढल्यास किंवा आग लागल्यास मोठा स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे ५०० ते ८०० मीटरचा परिसर मोकळा केला जातो. स्फोटामुळे त्या परिसरात ‘कार्बन मोनोक्साईड’ प्रचंड प्रमाणात तयार होतो. यामुळे मानवी मृत्यू होऊ शकतो. अनेक देशांत ठराविक वेळेत वाहतुकीसाठी परवानगी असते किंवा स्वतंत्र मार्गिका असते.- डॉ. प्रसाद खंडागळे, तज्ज्ञ, रसायनशास्त्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.