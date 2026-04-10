Pimpri Chinchwad Scam: स्वाक्षऱ्यांमुळे सदस्य संशयाच्या भोवऱ्यात; पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील ५२ कोटींच्या ‘कथित’ अपहार प्रकरणावर मौन

पिंपरी : स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसलेल्या 'बोगस' उपसूचनांद्वारे ५२ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप पिंपरी चिंचवड महापालिका स्थायी समिती सभापतींनी केला आहे. संबंधित उपसूचनांवर सूचक, अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या असलेल्या नगरसदस्यांनी मौन बाळगल्याने तेदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत..अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा २४ मार्च आणि शेवटची स्थायी समिती सभा ३० मार्च रोजी झाली. यासह अन्य वेळच्या कोणत्याही सभेची मान्यता न घेता २० बोगस उपसूचनांद्वारे आलेल्या कामांच्या बिलांची रक्कम मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ठेकेदारांना देऊन अपहार केल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. उपसूचनांवरील सूचक, अनुमोदक म्हणून सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या खऱ्या, की बनावट? याची चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.\\.पाचसदस्यीय चौकशी समितीअभिषेक बारणे यांनी केलेल्या आरोपांनंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाचसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. समिती अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे आहेत. सदस्यांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, दक्षता सहआयुक्त मनोज लोणकर यांचा समावेश आहे..या प्रकरणाबाबत प्रथमदर्शनी आमच्याकडील उपलब्ध माहितीनुसार, सदर बाब महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील अंदाजपत्रकीय नियंत्रण, वित्तीय शिस्त व अधिकृत मंजुरीसंदर्भातील तरतुदींच्या संभाव्य उल्लंघनास कारणीभूत ठरणारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून आठ दिवसांत अहवाल मागवला आहे. त्यानंतर अधिक कार्यवाही केली जाईल. तसेच महापालिकेच्या विविध बॅंकांमधील ठेवी, त्यांचे व्याजदर, नुकसान, ठेवींची सुरक्षितता व वित्तीय हितसंबंधांची पडताळणी केली जाईल.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.लेखा विभागात ३० मार्चपासून काय घडले?महापालिका अंदाजपत्रक विशेष सभा २४ मार्चला झाली. त्या अनुषंगाने नगरसदस्यांनी २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकाबाबत त्यांच्या प्रभागांत चालू असलेल्या प्रलंबित कामांची देयके अदायगीबाबत उपसूचना स्वीकृत करण्यासाठी लेखा विभागाकडे सादर केल्या.२ नगरसदस्यांच्या विनंतीनुसार अद्यापही उपसूचनांचे काम सुरू असून अंतिम झालेले नाही.३ उपसूचनांची छाननी करून आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि सूचक व अनुमोदक म्हणून नगरसदस्यांच्या स्वाक्षऱ्याअसलेल्या उपसूचना लेखा विभागाने पुढील कार्यवाहीसाठी स्वीकृत केल्या.४उपसूचनांच्या अनुषंगाने कामांना तरतुदी उपलब्ध असल्याने संबंधित विभागांनी लेखा विभागाकडे अदायगी कामी देयके सादर केली आहेत. त्यानुसार सदर उपसूचनांवर लेखा विभागामार्फत पुढील कार्यवाही केली आहे..मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे...महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की,२४ मार्च : अंदाजपत्रक विशेष सभा मध्यरात्री १२.४५ वाजता संपली२५ मार्च : सभेच्या उपसूचना लेखा विभागास मिळाल्या नाहीत२६ मार्च : रामनवमीनिमित्त महापालिकेस सार्वजनिक सुट्टी२७ मार्च : सकाळी ११ वाजता नगरसचिव विभागाकडून उपसूचनांच्या छायांकित प्रती प्राप्त२८ मार्च : शनिवार सुट्टी२९ मार्च : रविवार सुट्टी.कायदा विभाग म्हणतो...महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील प्रकरण नऊचे कलम ८४ (२), ८६, ८७ व १०३ नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे अथवा रक्कम कमी करणे किंवा बदली करणे इत्यादीसाठी स्थायीसमिती किंवा मुख्यसभेची मान्यता बंधनकारकसर्व प्रस्ताव, दुरुस्त्या किंवा उपसूचना रीतसर प्रस्तावित केलेल्या, अनुमोदन मिळालेल्या असाव्यातस्थायी'चे आयुक्तांना पत्र२४ ते ३१ मार्च कालावधीत मंजूर झालेल्या सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीत परस्पर वाढ किंवा घट करून विकासकामांची ५२ कोटींच्या बिलांची रक्कम दिली आहे. त्या कामांची नावे, बजेट कोड, ठेकेदाराचे नाव, २०२५-२६ ची सुधारित तरतूद, परस्पर वाढ रक्कम, बिल अंदाजपत्रकीय सभेत वाढ-घटची उपसूचना होती का? याची माहिती बिलाची प्रत व परस्पर आलेल्या उपसूचनांसह देण्याची मागणी बारणे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..खालील मुद्द्यांनुसार चौकशी२४ ते ३१ मार्च कालावधीत दिलेल्या सर्व बिलांची पडताळणीसंबंधित कामांचे नाव, बजेट कोड, ठेकेदार, मंजूर सुधारित तरतूद, परस्पर वाढ किंवा घट रक्कम व अंतिम बिल रकमेचे परीक्षणस्थायी समिती व महापालिका सभेच्या वैध उपसूचना अथवा मंजुरीनुसार तरतूद वाढ किंवा घट केली आहे की नाही ? याची खातरजमामंजुरीविना अथवा नियमबाह्य निधी पुनर्वियोजन करून बिल दिले का?गेल्या तीन वर्षांत अशा प्रकारच्या अनियमितता आल्या आहेत का?