Pimpri Chinchwad News : पावसाने जनजीवन पुन्हा विस्कळित; नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ

Heavy Rainfall : पिंपरी-चिंचवडमध्ये २४ तासांत ६६ मिमी पाऊस, धरण विसर्ग आणि वाहतुकीची कोंडी यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ सुरू असलेला पाऊस, धरणांतून सोडलेले पाणी, भुयारी मार्गांना आलेले तलावाचे स्वरूप आणि रस्त्यांवरील खड्डे, यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील जनजीवन पुन्हा विस्कळित झाले.

