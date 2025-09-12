Traffic Safety: ‘बीआरटी’तील दुभाजकाने अपघाताला आमंत्रण; काळेवाडी ते देहू आळंदी मार्गात अडथळा, दिशादर्शक फलक लावण्याची गरज

पिंपरी : काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी बीआरटी रस्त्यावर रहाटणी फाटा आणि धनगर बाबा मंदिराजवळच्या दुभाजकामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या या दुभाजकाला योग्यप्रकारे दिशादर्शक किंवा इशारा फलक नसल्याने वेगाने धावणारी वाहने थेट दुभाजकावर आदळत आहेत. यामुळे अनेक किरकोळ अपघात झाले असून, गंभीर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिसरातील नागरिकांनी या समस्येकडे वारंवार लक्ष वेधले असले तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिका बीआरटी स्थापत्य प्रकल्प विभाग आणि वाहतूक पोलिसांकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..वाहनचालकांसोबतच स्थानिक नागरिकांनाही या धोकादायक परिस्थितीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अपघात टाळण्यासाठी त्वरित दिशादर्शक, रिफ्लेक्टर किंवा इशारा फलक बसविण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर महापालिकेच्या बीआरटी प्रकल्प स्थापत्य विभागाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे..खासगी वाहनांना बंदी असूनही बीआरटी मार्गावर हीच वाहने वेगाने धावतात. बीआरटीमधून बाहेर पडताना कोंडी होऊ नये म्हणून महापालिकेने रस्त्याच्या मधोमध दुभाजक उभारले आहेत. मात्र, समोरून वेगाने येणाऱ्या वाहनांच्या दिव्यांचा प्रकाश थेट डोळ्यांवर पडतो आणि त्यामुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होते. परिणामी, गाड्या दुभाजकावर चढण्याचे प्रकार घडत आहेत. यापूर्वीही असे अनेक अपघात झाले असून, वेळेत लक्ष न दिल्यास गंभीर दुर्घटना होण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..बीआरटी मार्गात आवश्यक तेथे दिशादर्शक किंवा इशारा फलक बसविण्याचे पत्र पंधरा दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाला दिले. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. लवकरात लवकर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. आम्ही याबाबत पाठपुरावा करत आहोत.- प्रदीप पाटील, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, काळेवाडी.खासगी वाहनचालक बीआरटी मार्गाच्या नियमांचे नेहमीच उल्लंघन करतात. काळेवाडी ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक बीआरटी मार्गात दुभाजक ओळखू येण्यासाठी इंडिकेटर (सूचक फलक) लावले होते. सध्या ते निघाले आहेत. त्याठिकाणी नवीन सूचक फलक बसविले जातील.- बापूसाहेब गायकवाड, सहशहर अभियंता, बीआरटी प्रकल्प स्थापत्य विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.Pune Road Potholces : पुण्यात खड्ड्यांचा ‘जिवंत देखावा’; रस्ते दुरूस्तीकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष.महिन्यातून दोन ते तीनवेळा दुभाजकावर अपघात होतात. आम्ही धक्का मारून गाड्या काढल्या आहेत. मागे एका दुचाकीचालक गंभीर जखमी झाला. प्रशासन किती दिवस अंत पाहणार आहे?, तातडीने उपाययोजना करावी.- संदीप काळे, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.