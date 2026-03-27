पिंपरी-चिंचवड

Railway Police : लोहमार्ग पोलिस दलात राजश्री नाणेकर यांची निवड

नाणे गावातील राजश्री शंकर नाणेकर यांची पुणे लोहमार्ग पोलिस दलात निवड झाली.
Rajashri Nanekar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकवे बुद्रुक - नाणे गावातील राजश्री शंकर नाणेकर यांची पुणे लोहमार्ग पोलिस दलात निवड झाली आहे. हलाखीच्या परिस्थितीवर मात देत राजश्री यांनी हे यश मिळवले असून मावळातील इतर मुलींसाठी त्या आदर्श ठरल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Recruitment
Railway Police
motivational story

Related Stories

No stories found.