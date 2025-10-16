Ajit Pawar: नागरिकांच्या समस्या, पालकमंत्र्यांच्या सूचना; चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जनसंवाद

पिंपरी : नातवाला रोज शाळेत सोडायला जावे लागते. घरापासून निघाल्यानंतर वाटेत एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही; महिलांचीही त्यामुळे गैरसोय होते. ठिकठिकाणी उद्याने उभारण्यात आली आहेत, मात्र स्वच्छतागृहे बांधलेली नाहीत...रहाटणीतील ७१ वर्षीय जयवंत खनेकर यांनी उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मांडलेली अशी गाऱ्हाणी प्रातिनिधिक ठरली. त्यावर कार्यवाहीच्या सूचना देतो, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बुधवारी (ता. १५) दिली..पवार यांच्या नेतृत्वाखाली चिंचवड विधानसभेतील रहाटणी येथील मंगल कार्यालयात जनसंवाद सभा झाली. पवार तीन विधानसभा मतदारसंघांत हा उपक्रम घेतला आहे. याआधी पिंपरी मतदारसंघात हा उपक्रम पार पडला होता. यावेळी महिला, वयोवृद्ध, सोसायटी सदस्यांनी विविध मागण्या केल्या. सकाळी नऊ ते दुपारी एक असा सुमारे चार तास वेळ देत पवार यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. .यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल, माजी आमदार विलास लांडे, माजी नगरसेवक नाना काटे, प्रशांत शितोळे, अतुल शितोळे आदींसह अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..जनसंवाद सभा सुरू होण्यापूर्वी पिंपळे सौदागरमध्ये कुणाल आयकॉन इमारतीच्या मागील बाजूला लष्कराच्या हद्दीजवळील रस्त्याच्या अपूर्ण कामाची पवार यांनी पाहणी केली. हा रस्ता खुला करण्याबाबत नागरिकांनी विनंती केली होती. त्यानुसार रस्त्याचे काम त्वरित पूर्ण करून गैरसोय दूर करण्याच्या सूचना पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. नागरिकांचे नुकसान न करता जागेचे संपादन त्वरित करून काम पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले..या जनसंवाद सभेत तीन हजार तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. यातील एक हजार २०० तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले. व्हॉट्सॲप चॅटबॉट्स, हेल्पलाइन क्रमांक आणि डिजिटल किऑस्क यांसारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करून अर्ज नोंदविणे, त्यांचे ट्रॅकिंग आणि विभागीय समन्वय सुलभ करण्यात आला होता..‘भूखंडाबाबत फसवणुकीचे प्रकार’पवार यांनी सांगितले की, ‘काही ठिकाणी पीएमआरडीएकडे असलेल्या भूखंडांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहे. ही फसवणूकच आहे. अशा जमिनी खरेदी करणे चुकीचे आहे. नागरिकांनीही चौकशी करून मगच अशा जमिनी घ्याव्यात. अन्यथा कारवाई करावी लागते.’.Ajit Pawar: बिबट्यांची नसबंदी करणार; अजित पवार यांची माहिती, केंद्र सरकारकडे पाठविणार प्रस्ताव.‘शक्य तितकी कामे करून घेणार’या वेळी पवार म्हणाले की, ‘प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची नोंद घेतली आहे. मी स्वत: विभागीय कार्यालयात जाऊन पुणे विभागीय आयुक्त व महापालिका अधिकाऱ्यांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करणार आहे. प्रत्येक विभागाशी संबंधित प्रतिनिधींना आवश्यक सूचना दिल्या जातील. सर्व अर्जांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. शंभर टक्के काम पूर्ण होईल असे सांगत नाही, पण शक्य तितके काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून करून घेण्याचा प्रयत्न राहील. पिंपरी चिंचवड आणि परिसरातील जनतेला हा माझा शब्द आहे.’आमच्या हाय फिल्ड सोसायटीला नळ जोडणी मिळावी म्हणून अर्ज देऊन तीन महिने झाले होते, मात्र त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सर्व सभासदांनी तक्रार केली.- रवी येरी, रहाटणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.