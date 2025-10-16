पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar: नागरिकांच्या समस्या, पालकमंत्र्यांच्या सूचना; चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जनसंवाद

Pimpri Chinchwad: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात जनसंवाद सभेत नागरिकांच्या विविध समस्या ऐकल्या. रस्ते, स्वच्छतागृहे, भूखंड फसवणूक यासह १२०० तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले, आधुनिक डिजिटल प्रणालींचा वापर करून.
पिंपरी : नातवाला रोज शाळेत सोडायला जावे लागते. घरापासून निघाल्‍यानंतर वाटेत एकही सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृह नाही; महिलांचीही त्यामुळे गैरसोय होते. ठिकठिकाणी उद्याने उभारण्यात आली आहेत, मात्र स्‍वच्‍छतागृहे बांधलेली नाहीत...रहाटणीतील ७१ वर्षीय जयवंत खनेकर यांनी उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांच्‍याकडे मांडलेली अशी गाऱ्हाणी प्रातिनिधिक ठरली. त्यावर कार्यवाहीच्या सूचना देतो, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बुधवारी (ता. १५) दिली.

