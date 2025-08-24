PCMC News : अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करा, उपमुख्यमंत्री पवार यांचे आदेश; चिंचवडला स्वच्छता पुरस्कार वितरण

पिंपरी : ‘‘अनधिकृत जाहिरात फलक लावणारा, त्याला सहकार्य करणारा जागामालक आणि मंडपवाला यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय आम्ही नुकताच घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि माझ्या वाढदिवसानिमित्त पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृतपणे लाकडी सांगाडे उभारून जाहिरात फलक लावणारा राजकीय कार्यकर्ता किंवा इतर कोणी असेल; त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी,’’ असा सूचनावजा आदेशच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता. २३) महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना चिंचवड येथे सभेत दिले..स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२४-२५ स्पर्धेत पिंपरी चिंचवडचा देशात सातवा आणि राज्यात पहिला क्रमांक आला. त्यात मोलाची कामगिरी करणारे स्वच्छता कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी पवार हे बोलत होते. मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड, कार्यकारी अभियंता सुनील पवार, हरविंदसिंग बन्सल, विनय ओव्हाळ, क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यासह ४३ सफाई सेवक, कचरा संकलन वाहक, स्वच्छता दूत, महिला बचत गट यांचा पवार यांनी सत्कार केला. तसेच हरित सेतू ब्रॅण्ड डिझाईन स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण केले. यावेळी विधानसभा उपसभापती अण्णा बनसोडे, खासदार श्रीरंग बारणे, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे, आयुक्त शेखर सिंह आदी उपस्थित होते..पवार म्हणाले, ‘‘लोकांची कामे केली; तर कार्यकर्त्यांना त्यांच्या मनात स्थान मिळते. कामे न करता काही कार्यकर्ते जागा मिळेल. तिथे अनधिकृत जाहिरात फलक लावतात, अशा अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे शहर विद्रुप होत आहे. शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवायचे असेल; तर महापालिकेने ठरवून दिलेल्या जागेत परवाने घेऊन जाहिरात लावावी. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी केवळ स्वच्छता दुतांची नाही; तर प्रत्येक नागरिकाची आहे.’’.आयुक्तांवर टिप्पणी‘‘नदी स्वच्छतेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. सांडपाणी नदीत सोडले जाते. याला प्रशासन जबाबदार आहे, हे कटू सत्य असले तरी नाकारता न येण्याजोगे आहे. आयुक्तांचा स्वभाव हट्टी आहे. पण, काम चोखपणे करतात, अशी कौतुकवजा टीका खासदार बारणे यांनी कार्यक्रमात आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर केली. त्यावर ते हट्टी आहेत की कडक, हे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना विचारा ? ते पण सांगतील, अशी टिप्पणी अजित पवार यांनी केली..अजित पवार म्हणाले...स्पर्धेत क्रमांक आला म्हणून हुरळून जाऊ नकाप्रथम येण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेतबीएसएनएलच्या चेंबरमध्ये कामगारांचा मृत्यू झाला. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, याची खबरदारी घ्याडोक्यावर मैला वाहून न्यावा लागत असेल; तर मला सांगा, संबंधितांवर कारवाई करूपुण्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘सीएसआर’ निधीतून हॉकर्स झोन तयार करावेतहिंजवडी, चाकण येथील कोंडी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेतनागरिकांनी ओला, सुका कचरा वेगवेगळा संकलित केला पाहिजेनागरिक, कार्यकर्ते, सामाजिक संस्थांनी स्वच्छतेत सहभागी व्हावेनदी सुधार प्रकल्पात ‘बॉटलनेक’ होणार नाही, याची काळजी घेतली जातेयउद्योगनगरी, कामगारनगरी बरोबरच पिंपरी-चिंचवड हरितनगरी झाली पाहिजे२०२६ मध्ये शहराला स्वच्छतेत प्रथम स्थानी आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.