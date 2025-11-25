पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar: नाराजी, मतविभागणी टाळण्यासाठी दक्षता घ्या; अजित पवार यांच्‍या पदाधिकाऱ्यांना सूचना

Ajit Pawar Reviews Municipal Election Preparations: पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांना नाराजी टाळण्यासाठी आणि मतविभाजन होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : ‘‘महापालिका निवडणुकांची तारीख निश्‍चित नाही, तरीही एका प्रभागात अनेक इच्‍छुक आहेत. त्‍यामुळे उमेदवारी देताना नाराजी ओढवणार नाही, याची खबरदारी घ्या. मतविभागणी होणार नाही, याचीही काळजी घ्या,’’ अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी (ता.२४) दिल्या.

