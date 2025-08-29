Akurdi Traffic : वाहतूक कोंडीने विद्यार्थ्यांची घुसमट; आकुर्डीत वाढती वाहनसंख्या त्यात बेशिस्तांची भर

पिंपरी : आकुर्डी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शेजारील शाळा परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र झाली आहे. सकाळ-सायंकाळी गर्दीच्या वेळी रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्याने नागरिक, पालक आणि वाहनचालक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. यावर वाहतूक विभागाकडून ठोस उपाययोजना न झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे..आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालय परिसरातील वाहतूक कोंडी हा स्थानिक नागरिक, पालक व वाहनचालकांसाठी डोकेदुखीचा विषय बनला आहे. अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पामुळे आधीच अरुंद झालेल्या रस्त्यावर वाढलेली वाहनांची गर्दी, शाळा- महाविद्यालयाचा ताण आणि अपुरी वाहतूक व्यवस्था यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. वाहतूक विभागाने त्वरीत आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही..वाहतूक विभागाची कारवाई अपुरीआकुर्डीतील या शाळा-महाविद्यालय परिसरात बेशिस्तांवर कारवाईकडे वाहतूक विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक तसेच वाहनचालकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कारवाई वाढविणे आवश्यक आहे..रोज सकाळ-सायंकाळ वाहनांच्या रांगा लागतात. कधी कधी १५ ते २० मिनिटे एका ठिकाणी गाडी अडकून राहते. विद्यार्थ्यांना वेळेत शाळेत पोहोचणे कठीण जाते.- शुभम कांबळे, रावेत.शाळेसमोर पुरेशी पार्किंग जागा नाही. म्हणून वाहने रस्त्यावर उभी करावी लागतात; पण त्यामुळेच सर्वांनाच त्रास होतो. वाहतूक पोलिस फक्त काही मिनिटांसाठी येतात. त्यानंतर पुन्हा तीच परिस्थिती होते.- नीलेश वाघमारे, आकुर्डी.वाहतूक कोंडीची कारणेशाळा सुटण्याच्या वेळेत गर्दी : मुलांना घेण्यासाठी आलेल्या पालकांसाठी वाहनतळ असावेअर्बन स्ट्रीट प्रकल्पामुळे रस्ते अरुंद : पूर्वीपेक्षा रस्त्यांची रुंदी कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण होतोबेकायदा पार्किंग : परिसरात योग्य पार्किंग व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावरच चारचाकी, दुचाकी उभ्या केल्या जातातमहाविद्यालय व शाळेची एकत्रित गर्दी : सकाळी व दुपारी दोन्ही संस्थांची गर्दी एकत्र आल्याने कोंडी वाढतेधर्मवीर चौकापर्यंत वाहनांच्या रांगा : वाहन मागे-पुढे नेताना इतर वाहने थांबतात आणि त्यामुळे रांग वाढत जाते.संभाव्य उपायशाळा व महाविद्यालयाजवळ सुसंगत पार्किंग व्यवस्था करणे.गर्दीच्या वेळेत वाहतूक पोलिसांची नियमित गस्त ठेवणे.रस्त्यांवरील बेकायदा पार्किंगवर कठोर कारवाई करणे.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नियमित मार्गदर्शन व वाहतूक व्यवस्थापन करणे.पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था करून मुख्य रस्त्यावरचा ताण कमी करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.