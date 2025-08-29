पिंपरी-चिंचवड

Akurdi Traffic : वाहतूक कोंडीने विद्यार्थ्यांची घुसमट; आकुर्डीत वाढती वाहनसंख्या त्यात बेशिस्तांची भर

DY Patil College Jam : आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज परिसरात शाळा व महाविद्यालयाच्या गर्दीमुळे दररोज भीषण वाहतूक कोंडी होत असून, नागरिक, पालक व वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.
Updated on

पिंपरी : आकुर्डी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शेजारील शाळा परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र झाली आहे. सकाळ-सायंकाळी गर्दीच्या वेळी रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्याने नागरिक, पालक आणि वाहनचालक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. यावर वाहतूक विभागाकडून ठोस उपाययोजना न झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे.

