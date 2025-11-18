Pimpri Chinchwad News : एकीकडे पाणीटंचाई, दुसरीकडे पाणी वाया; पाटील विद्यालयात फुटलेल्या जलवाहिनीवरून स्थानिकांचा आक्रोश!

आकुर्डी : परिसरात पाण्याची टंचाई भासत असताना एवढ्या प्रमाणात पाणी वाया जाण्यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. सतत वाहणाऱ्या पाण्यामुळे शाळेच्या मैदानात मोठ्या प्रमाणावर चिखल तयार झाला असून क्रीडा उपक्रम, व्यायामाचे तास आणि विद्यार्थ्यांचे रोजचे खेळणे पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. मैदानातील अस्वच्छता आणि घसरडा चिखल यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या मैदानातच सध्या महा-मेट्रोचे दोन पिलर तयार करण्याचे काम सुरू आहे, तसेच पिलर बांधकामासाठी लागणारी जड यंत्रसामग्री आणि साहित्य मैदानात ठेवलेले आहे. आधीच चिखल असताना या यंत्रसामग्रीमुळे अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे..एक पालक नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हणाले, ‘‘तीन दिवसांपासून पाणी वाहत आहे. आम्ही शाळा प्रशासनाला सांगितले, पण कोणताही विभाग पुढे येत नाही. हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे हे पाहून वाईट वाटते.’’ जलवाहिनीची तातडीने दुरुस्ती सुरू झाली नाही, तर आम्हाला शाळा गेटसमोर आंदोलन करावे लागेल. प्रशासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे..दोन महिन्यांपासून पाण्याची नासाडी.दुरुस्तीवरून मतभेदजलवाहिनीची दुरुस्ती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने करावी की मेट्रो प्रशासनाने, यावर विभागांमध्ये मतभेद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रशासकीय गोंधळामुळेच दुरुस्ती रखडल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.नागरिकांच्या मागण्यातातडीने जलवाहिनी दुरुस्त करावीमैदानातील चिखल हटवून परिसर सुरक्षित करावामेट्रो कामासाठी ठेवलेली जड यंत्रसामग्री दूर हलवावी.येथील जलवाहिनी इलेक्ट्रिक संबंधी काम करताना बीव्हीजी ग्रुपच्या कामगाराकडून तुटली होती. कालपासून याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. आज सकाळापासून महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कामगार आणि अधिकारी याठिकाणी जाऊन दुरुस्तीचे काम करत आहेत. लवकरच हे दुरुस्त करून गळती बंद केली जाईल.- अमर वाघमारेसहाय्यक अभियंता ‘अ’ प्रभाग पाणी पुरवठा विभागपिंपरी चिंचवड महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.