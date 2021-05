सकाळ 'इम्पॅक्ट'! आळंदीत लसीकरणातील वशिलेबाजीला बसणार आळा

Nashik

चांदवड (जि. नाशिक) : ‘आधी घेईना लस अन् आता मिळेना लस’ अशी परिस्थिती तालुक्यात निर्माण झाली आहे. तालुक्याला एकच दिवस पुरेल इतका लसींचा साठा येत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मनस्ताप होत आहे. (There is a shortage of vaccines for corona vaccination in Chandwad taluka)