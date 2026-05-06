Pimpri Corruption: भाजपमध्ये एकवाक्यतेचाच ‘घोटाळा’; पिंपरीतील सर्वसाधारण सभेत पडसाद, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेकडून आरोप..

पिंपरी : स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसलेल्या 'बोगस' उपसूचनांद्वारे ६० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे पडसाद मंगळवारी (ता. ५) महापालिका सर्वसाधारण सभेत पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने गैरव्यवहाराचे वर्णन 'घोटाळा' असे केले. त्याला भारतीय जनता पक्षाच्या काही सदस्यांनी ''या प्रकरणाला घोटाळा म्हणू नये'', असा आक्षेप घेतला, तर काहींनी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे भाजप नगरसेवकांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे आढळून आले..'बोगस' उपसूचनांद्वारे ५२ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण महापालिका स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी उघडकीस आणले होते. त्याच्या चौकशीची मागणी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्याचा अहवाल सादर करण्याचा प्रस्ताव शिवसेना गटनेते नीलेश बारणे यांनी मांडला. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू बनसोडे यांनी अनुमोदन दिले. .दोघांनीही 'घोटाळा' असा उल्लेख केला. त्याला भाजपच्या योगिता नागरगोजे यांनी, 'घोटाळा म्हणू नये' असे म्हणत झालेल्या कामाची बिले दिल्याचा उल्लेख केला. त्यावर राष्ट्रवादीच्या वैशाली घोडेकर यांनी, 'घोटाळा झाला की नाही, हे स्थायी समिती चेअरमन अभिषेक बारणे यांनी सांगावे. सह्या केल्याची चौकशी करावी,' अशी मागणी केली. शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे म्हणाल्या, 'हा घोटाळाच आहे. पण, त्याला स्थायी समिती सभापती बारणे यांनी पायबंद घातला आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय काळातील पद्धत राबविली आहे. उपसूचना लिहून देणारे, सह्या करणाऱ्यांना..उलटा चोर कोतवाल को दाटे. कारवाई काय झाली, ते सांगावे.'या घोटाळ्यात सभागृहाबाहेरील व्यक्तींचा सहभाग आहे. सर्व उपसूचनांचा खुलासा करावा.' महापौर रवी लांडगे यांच्या आदेशानुसार, गैरव्यवहार प्रकरणातील चौकशी अहवालाबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी खुलासा केला.संजय काटे : अनियमितता झाली असल्यास त्यातून बाहेर पडावेराहुल जाधव : भाजपचे नाव बदनाम झाले. सत्य आहे ते शहरासमोर जाऊ द्याऐश्वर्या तरस : प्रभाग १६ मधील कामे होत नाहीत.आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले...चौकशी समितीच्या अहवालानुसार १७ पैकी १४ उपसूचनाबोगस आढळल्या६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले दिली गेलीकामांची जागेवर जाऊन तपासणी करणारऑर्डरनुसार कामे झालीत की नाही चौकशी करणारगेल्या तीन वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील व्यवहारांची चौकशी सुरू असून, या आठवड्यात अहवाल मिळेलनिष्पक्ष अहवालासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे.शासकीय आणि महापालिका अधिकारी असा भेदभाव न करता शासनाकडे अहवाल पाठवला जाईलकोणालाही पाठीशी न घालता दोषींवर कारवाई केली जाईलकोणत्याही कामात प्रशासकीय दिरंगाई होणार नाहीअधिकाऱ्यांची अरेरावी सहन केली जाणार नाहीनागरिकांच्या भेटीसाठी मंगळवार व गुरुवार राखीवयोगेश बहल : बोगस उपसूचनांद्वारे दिलेली रक्कम म्हणजे स्थायी समितीच्या अधिकारांवर घातलेला दरोडा आहे. दिलेली बिले थांबवा.संदीप वाघेरे : सर्व प्रकारणाची चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.अनंत कोऱ्हाळे : ठरवून संगनमताने केलेला गुन्हा आहे.नीलेश बारणे : चार वर्षांत पदवी घेऊन पदांवर बसलेल्यांची चौकशी करावी. हप्ता दिला नाही, म्हणून वाकडमध्ये दुकानदारांवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली.भाऊसाहेब भोईर : हा घोटाळा नसून दरोडा आहे. हा पक्षीय विषय नसून सभागृहाचा विषय आहे. अधिकारी ऐकत नाहीत. शहराच्या हितासाठी अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांचे ऐकलेच पाहिजे. वैयक्तिक कोणी घेऊ नये, जैन यांना बोलावून माहिती घ्या..जितेंद्र ननावरे : आपण एकमताने वागावे. शासनाकडून आलेले अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने वागतात. सभागृहाची मर्यादा सर्वांनी राखावी. टक्केवारी घेतल्याशिवाय कामे होत नाहीत. आमच्या प्रभागात सांडपाणी वाहिनीची दुरवस्था झाली आहे. टपऱ्यांवर कारवाई करा, असे संबंधितांना अधिकाऱ्यांनी सांगितले.पक्षनेते प्रशांत शितोळे : कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घालणार नाही, अशी भाजपची पहिल्यापासून भूमिका आहे. स्थायी समितीत भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे सदस्य आहेत. चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. गेल्या वर्षीच्या कामांच्या बिलांचा विषय आहे. ती बिले देण्याची पद्धत चुकीची आहे. बदनामीच्या हेतूने हा विषय काही जण मांडत आहेत. कायद्यानुसार आयुक्तांनी कार्यवाही करावी..राहुल कलाटे : उपसूचनांवर पक्षनेत्यासह सर्वांनी सह्या केल्या आहेत. भ्रष्टाचार आहे की अनियमितता आहे, हे अगोदर स्पष्ट करा. एकमेकांची बदनामी करायची आहे की सभागृह चालवायचे आहे, हेही ठरवा. या प्रकरणावर आता आयुक्तांनीच पडदा टाकावा. अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करा.अभिषेक बारणे : नगरसेवकांची चूक वाटत नाही. त्यांच्या सह्या बिलांवर नसून उपसूचनांवर आहे. बिलानुसार रक्कम देण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालकांची (वित्त) आहे. विभाग प्रमुख व अन्य अधिकारी जबाबदार आहेत की नाही, याची चौकशी व्हावी.