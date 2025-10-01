पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : चिंचवडगावात प्राचीन मंदिराच्या अवशेषाचा शोध, साफसफाई करताना उजेडात; एकाच दगडी चौरंगावर भग्नावशेषातील मूर्ती

Ancient Temple : चिंचवडगावातील प्राचीन मंदिराच्या भग्नावशेषांच्या सापळ्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये सांस्कृतिक उत्साह निर्माण झाला असून संरक्षणाची मागणी सुरू आहे.
पिंपरी : चिंचवडगावातील गावडे जलतरण तलावाजवळ भग्नावशेषातील छोटी प्राचीन मंदिर रचना आढळून आल्याने चिंचवडकरांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या साफसफाईदरम्यान एकाच दगडी चौरंगावर गणपतीची मूर्ती, रिद्धी-सिद्धी तसेच शिवलिंगासह कोरल्याची संरचना समोर आली. ही संरचना सुमारे ३०० ते ४०० वर्षांपूर्वीची असावी, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

