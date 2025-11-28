पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi News : मुलांना अंगणवाडीत कोंडून कर्मचारी बैठकीला; हिंजवडीतील २० चिमुकल्यांची सुटका

अंगणवाडीच्या सुरक्षा दरवाजाला कुलूप लावून सेविका आणि मदतनीस ग्रामपंचायतीच्या बैठकीला गेल्या.
Anganwadi Staff Lock 20 Children Inside

हिंजवडी - अंगणवाडीच्या सुरक्षा दरवाजाला कुलूप लावून सेविका आणि मदतनीस ग्रामपंचायतीच्या बैठकीला गेल्या. यावेळी खोलीत २० मुले होती. कोंडल्यामुळे ती रडू लागली. ही माहिती एका पालकाने अधिकाऱ्यांना कळविली.

