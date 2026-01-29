Ajit Pawar : आधुनिक पिंपरी-चिंचवडचे शिल्पकार; उद्योगनगरीच्या सुनियोजित विकासात मोलाचे योगदान

पिंपरी - शिल्पकाराचे जसे एखाद्या अप्रतिम कलाकृतीवर जिवापाड प्रेम असते तसे प्रेम राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेली ३५ वर्षे पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीवर केले. मध्यंतरीच्या काळात भलेही काही कटू अनुभव आले, तरी अजितदादांनी आपण मनानेही मोठे असल्याचे दाखवत पिंपरी-चिंचवडच्या विकासात पुन्हा लक्ष घातले..जनसंवाद सभा घेत नागरिकांच्या समस्या जाणून प्रशासनावरील पकडीमुळे त्यांनी त्या तत्काळ सोडविल्या. शहराच्या विकासाला सुनियोजनाची जोड देत आधुनिक पिंपरी-चिंचवडचे जे काही आज रूपडे दिसते आहे, त्याचे खरे शिल्पकार हरपल्याची भावना शहरवासीयांमध्ये आहे.अजित पवार यांनी १९९१ च्या बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवडसह राजकारणात पदार्पण केले. कारकिर्दीच्या सुरवातीलाच पिंपरी चिंचवडकरांनी त्यांना मतदानरुपी प्रेम देत थेट देशाच्या लोकसभेत पाठविले. पिंपरी चिंचवडकरांचे हे प्रेम अजित पवार आयुष्यभर विसरले नाहीत..या शहराबद्दल त्यांच्या मनातही एक वेगळीच आपुलकी व आत्मीयता होती. पिंपरी चिंचवडमध्ये त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष घालत शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यात सिंहाचा वाटा उचलला. बारामतीप्रमाणेच उद्योगनगरीच्या विकासाचे हे मॉडेल त्यांना राज्यभर पोहचवायचे होते.सुरवातीच्या काळात १९८६ ते १९९२ या काळात पिंपरी चिंचवडमध्ये काँग्रेसचे दिवंगत नेते प्रा. रामकृष्ण मोरे यांचा दबदबा होता. अजित पवार यांनी काका व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्रित काँग्रेसमध्ये प्रा. मोरे यांना शह देत पिंपरी चिंचवडच्या राजकारणावर आपली मांड बसविली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची १९९९ मध्ये स्थापना झाल्या नंतरही अजित पवार यांनी प्रा. मोरे यांच्याबराबेर पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आघाडी करत बेरजेचे राजकारण केले..प्रा. मोरे यांच्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा आली. परंतु; अजित पवार यांनी त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. प्रा. मोरे यांचे नगरसेवक व कार्यकर्ते आपल्या पक्षात घेत त्यांनी अनेक महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष घडवत शहराच्या राजकारणावर सलग १५ वर्षे अधिराज्य गाजविले.दुमजली उड्डाणपूल मानाचा तुरापिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून कासारवाडी-नाशिकफाटा येथील जे. आर. डी. टाटा दुमजली उड्डाणपूल हा अजित पवार यांनी शहराच्या केलेल्या विकासातील मानाचा तुरा ठरला. हा उड्डाणपूल एकाच वेळी पुणे-मुंबई महामार्ग, पुणे-मुंबई रेल्वे मार्ग व पवना नदी ओलांडतो..असाही विचित्र योगायोगअजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वयाचा एक विचित्र योगायोगदेखील पुढे आला. याबाबत समाजमाध्यमांवर देखील मोठी चर्चा झाली. अजित पवार यांचे आज रोजीचे वय ६६ वर्षे ६ महिने व ६ दिवस इतके होते.पिंपरी-चिंचवडमधील विकासकामेशहरात पुणे-मुंबई महमार्गाचे रुंदीकरण करत दापोडी ते निगडी असे समतल विलगकाचे कामपीएमटी व पीसीएमटीचे विलीनीकरण करून पीएमपीएमएलची स्थापनाभक्ती-शक्ति समूह शिल्प व जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज समतल विलगक व उड्डाणपूलयशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाचे ७०० खाटांपर्यंत विस्तारीकरणकै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, आचार्य अत्रे नाट्यगृह, नटसम्राट निळू फुले नाट्यगृह व ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृह उभारत सांस्कृतिक चळवळीला चालनाऔंध-रावेत बीआरटी मार्गावरील पुनावळे व रावेतला जोडणारा संत तुकाराम महाराज पूलसांगवी फाटा येथील महात्मा जोतिबा फुले उड्डाणपूल व समतल विलगकजगताप डेअरी येथील भूयारीमार्गपिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरात काळेवाडी फाटा व डांगे चौकातील उड्डाणपूल.पीएमआरडीएच्या माध्यमातून केलेला विकासपीएमआरडीए हद्दीतील पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी दोन्ही शहरा लगतच्या ‘रिंग रोड’ला चालनावाढती लोकसंख्या पाहता बारामती आणि पुरंदर तालुक्याचा पीएमआरडीएत समावेश होण्यासाठी पाठपुरावाहिंजवडी-चाकण रस्त्यांच्या कामांसाठी पाठपुरावा. या भागातील वाहतूक कोंडीसाठी कारणीभूत होणारी अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचनात्यांच्या सूचनेमुळे वर्षभरात हिंजवडी-चाकण परिसरात सात हजार अतिक्रमणांवर कारवाईचाकण, शिंदेवाडी येथे प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी प्रयत्नशिक्रापूर, वाघोली, चाकण, भूगाव बायपास होण्यासाठी पाठपुरावा.नवले पुलावर होणाऱ्या सातत्याने अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या कामांना गती.माण हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाच्या कामांचा दर महिन्यातून आढावा घेत गतीप्रत्येक गावात होणाऱ्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आवश्यक १२०० कोटी रुपयांच्या निधीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी पाठपुरावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.