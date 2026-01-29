पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar : आधुनिक पिंपरी-चिंचवडचे शिल्पकार; उद्योगनगरीच्या सुनियोजित विकासात मोलाचे योगदान

शिल्पकाराचे जसे एखाद्या अप्रतिम कलाकृतीवर जिवापाड प्रेम असते तसे प्रेम राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेली ३५ वर्षे पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीवर केले.
पिंपरी - शिल्पकाराचे जसे एखाद्या अप्रतिम कलाकृतीवर जिवापाड प्रेम असते तसे प्रेम राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेली ३५ वर्षे पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीवर केले. मध्यंतरीच्या काळात भलेही काही कटू अनुभव आले, तरी अजितदादांनी आपण मनानेही मोठे असल्याचे दाखवत पिंपरी-चिंचवडच्या विकासात पुन्हा लक्ष घातले.

