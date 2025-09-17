पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : ताथवडेमध्ये कामगारांच्या हाणामारीत एकाचा मृत्यू, आठ जणांना अटक

Tathawade News : ताथवडेतील अशोकनगर कामगार वसाहतीत दारूच्या नशेत ‘मोठ्याने बोलू नका’ या कारणावरून दोन गटांत तुफान हाणामारी होऊन एका मजुराचा मृत्यू झाला असून आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
Pimpri Crime

Pimpri Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : ‘मोठ्याने बोलू नका’, असे सांगितल्याने ताथवडेतील अशोकनगर येथील कामगार वसाहतीमध्ये मद्यपान करताना दोन गटांत हाणामारी झाली. त्यात एका कामगाराच्या डोक्यात लोखंडी हुक लागल्याने मृत्यू झाला. या प्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले असून पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे.

