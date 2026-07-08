Sant Tukaram Maharaj Palkhi : उद्योगनगरी भक्तिमय! संत तुकाराम महाराज पालखीचे शहरात स्वागत

पिंपरी/निगडी - पावसाच्या रिमझिम सरी, टाळ-मृदंगांचा निनाद, मुखी हरिनाम आणि डोळ्यांत विठुरायाच्या भेटीची आस...अशा भक्तिमय वातावरणात संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे बुधवारी (ता. ८) उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या उत्साह आणि भक्तिभावात स्वागत करण्यात आले. ‘पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी’ या भावनेचा जणू प्रत्ययच भक्ती-शक्ती चौकात येत होता..मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसातही वारकऱ्यांचा उत्साह तसूभरही कमी झाला नव्हता. शहरात पालखी आगमनावेळी पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याने भाविकांना दिलासा मिळाला. तुकोबारायांच्या पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी भक्ती-शक्ती चौक परिसरात सकाळपासूनच गर्दी होऊ लागली होती. दिंड्यांमधील वारकरी टाळमृदंगांच्या तालावर हरिनामाचा गजर करत पुढे सरकत होते..पावसातही विठ्ठलनाम आणि ‘ज्ञानोबातुकाराम’चा जयघोष घुमत असल्याने संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला होता. महापालिकेच्या वतीने महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, आमदार अमित गोरखे, उमा खापरे, राहुल कलाटे, नाना काटे, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त अण्णा बोदडे आदींच्या हस्ते विणेकऱ्यांना प्रथमोपचार आरोग्य किट देऊन स्वागत करण्यात आले..संस्थांकडूनही स्वागतभक्ती-शक्ती चौकात पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी विविध संस्था आणि संघटनांनी सेवा उपक्रम राबविले. विश्व हिंदू परिषद, राज्य कामगार मंडळ, माथाडी कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मजदूर संघ, महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन, सुरक्षारक्षक जनरल कामगार संघ आदींच्या वतीने वारकऱ्यांचे स्वागत करण्यात आले. विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने छत्री वाटप करण्यात आले. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, आरोग्य विभाग, संतपीठ तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी भाविकांसाठी सेवा दिली..महापौरांनी केले सारथ्यचौघडा गाडी, मानाचे अश्व आणि दिंड्यांचे भक्ती-शक्ती चौकात आगमन होताच वातावरणात चैतन्य संचारले. सजविलेल्या रथातून संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे आगमन होताच चौकात हरिनामाचा एकच गजर झाला. भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचा संगम या क्षणी अनुभवायला मिळाला. या रथाचे सारथ्य महापौर रवी लांडगे यांनी केले. आमदार उमा खापरे आणि उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी डोक्यावर तुळस घेऊन वारीतील भक्तिभाव अनुभवला..छबी टिपण्यासाठी लगबगनिवासी अपंग विद्यालयाची दिंडी यावेळी विशेष लक्षवेधक ठरली. या दिंडीतील बांधव मोठ्या उत्साहाने पालखी सोहळ्यात सहभागी झाले होते. भक्ती-शक्ती उड्डाणपुलावरूनही अनेक भाविकांनी पालखीचे दर्शन घेतले. पादुकादर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. तुकोबारायांच्या पालखीची छबी मोबाइल कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी तरुणाईचीही लगबग दिसत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.