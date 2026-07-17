पिंपरी-चिंचवड

NEET-UG मध्ये 670 गुण; अतुल्या डोंगरेची AIR मध्ये 498 वी रँक

डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या अतुल्या बाळासाहेब डोंगरे हिने NEET-UG 2026 परीक्षेत 720 पैकी 670 गुण मिळवत अखिल भारतीय (AIR) 498 वी रँक मिळवली.
Atulya Balasaheb Dongare

Atulya Balasaheb Dongare

sakal

प्रशांत पाटील
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पिंपरी - डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या अतुल्या बाळासाहेब डोंगरे हिने NEET-UG 2026 परीक्षेत 720 पैकी 670 गुण मिळवत अखिल भारतीय (AIR) 498 वी रँक मिळवली आहे. नियमित अभ्यास, शिस्त आणि पालकांच्या पाठिंब्यामुळे हे यश मिळाल्याचे अतुल्याने सांगितले.

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