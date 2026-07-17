NEET-UG मध्ये 670 गुण; अतुल्या डोंगरेची AIR मध्ये 498 वी रँक

पिंपरी - डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या अतुल्या बाळासाहेब डोंगरे हिने NEET-UG 2026 परीक्षेत 720 पैकी 670 गुण मिळवत अखिल भारतीय (AIR) 498 वी रँक मिळवली आहे. नियमित अभ्यास, शिस्त आणि पालकांच्या पाठिंब्यामुळे हे यश मिळाल्याचे अतुल्याने सांगितले..अतुल्याने दहावीपर्यंतचे शिक्षण आयसीएसई बोर्डातून, तर अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण सीबीएसई बोर्डातून पूर्ण केले. बारावीमध्ये तिला 97.6 टक्के गुण मिळाले. लहानपणापासूनच जीवशास्त्र विषयाची आवड असल्याने डॉक्टर होण्याचे ध्येय तिने निश्चित केले होते..यशाचे गमक सांगताना अतुल्या म्हणाली, 'मी रोजचे वर्ग कधीच चुकवले नाहीत. त्या दिवशीचा अभ्यास त्याच दिवशी पूर्ण केला. शंका लगेच शिक्षकांकडून विचारून घेतल्या. कोणताही बॅकलॉग ठेवला नाही. घरी गेल्यावर पुन्हा अभ्यासाची उजळणी केली. जीवशास्त्रासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकाचा वारंवार अभ्यास केला, तर भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रासाठी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवले. परीक्षेच्या काळात ताण होता, पण आई-वडील आणि शिक्षकांनी कायम साथ दिली.'.पुढील वाटचालीबाबत ती म्हणाली, 'चांगल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन एमबीबीएस पूर्ण करायचे आहे. त्यानंतर आवडत्या विषयात पुढील शिक्षण घेऊन देशातच राहून रुग्णांची सेवा करायची आहे.'.अतुल्याचे वडील बाळासाहेब डोंगरे म्हणाले, 'डॉक्टर व्हायचे हे तिचे स्वप्न लहानपणापासूनच ठरलेले होते. आम्ही तिच्या प्रत्येक निर्णयात तिच्या पाठीशी उभे राहिलो. ती जे ठरवते, ते पूर्ण करण्यासाठी मनापासून मेहनत घेते. त्यामुळे तिच्या यशाचा आम्हाला आनंद आणि अभिमान आहे.'.अतुल्याची आई शर्मिला डोंगरे म्हणाल्या, 'अतुल्या अभ्यासात खूप हुशार आहे. एखादी गोष्ट ठरवली की ती पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसत नाही. तिच्या वडिलांची अभ्यासातील हुशारी आणि माझ्याकडची चिकाटी तिच्यामध्ये आली आहे. तिच्या मेहनतीचे आज चीज झाले, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.