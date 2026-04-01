Pimpri Chinchwad Mahavir Jayanti: भगवान महावीर यांच्या जयघोषात मिरवणुका

पिंपरी ः भगवान महावीर जन्म कल्याणकनिमित्त पिंपरी चिंचवड शहर मंगळवारी (ता.३१) भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाले. 'अहिंसा परमो धर्म'चा संदेश देत विविध भागांमधून मिरवणुका काढण्यात आल्या. .ढोल-ताशांचा गजर आणि 'जय महावीर'च्या घोषणांनी संपूर्ण वातावरण दुमदुमून गेले. फुलांची उधळण करत मिरवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. अनेकांच्या घरावर पंचरंगी ध्वज उभारण्यात आला. निगडी प्राधिकरणातील भगवान महावीर जैन मंदिर, चिंचवड जैन मंदिर, मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, वाकड जैन मंदिर, पिंपळे सौदागर जैन मंदिर अशा विविध मंदिरांत भगवान महावीरांच्या मूर्तीची पंचामृताने अभिषेकाने विशेष पूजा झाली. चिंचवड स्टेशन जैन धर्मस्थानक आणि आकुर्डीतील जैन धर्मस्थानकात रक्तदान, नेत्र व दंत चिकित्सा शिबिर घेण्यात आले. २५ जणांनी नेत्रदानाचा संकल्प केला..श्रीमती गेंदीबाई ताराचंद चोपडा हायस्कूलमध्ये प्रतिमेचे पूजन केले. प्राचार्य विक्रम काळे आणि शिक्षिका संध्या पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. साधना भालेकर यांनी पाळणा गायन केले. पल्लवी दुसाने यांनी सूत्रसंचालन केले. पर्यवेक्षक रामनाथ खेडकर यांनी आभार मानले..हजारो भाविकांना महाप्रसादप्राधिकरण येथील श्री १००८ महावीर दिगंबर जैन ट्रस्टच्या वतीने हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यावेळी आचार्य गुलाब भूषण महाराज यांनी अमृतवाणीतून प्रवचन दिले. यावेळी वीरेंद्र जैन, शांतीनाथ पाटील, उमेश पाटील, धनंजय चिंचवडे, अविनाश भोकरे, प्रकाश शेडबाळे, सूरगोंडा पाटील, वर्धमान पांडे, विजय भिलवडे उपस्थित होते.