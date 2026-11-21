Pimpri-Chinchwad Fire News: भोसरी परिसरात शनिवारी पहाटे भीषण आग लागली. मॅगझिन चौकाजवळ, भोसरी-आळंदी रस्त्यालगत पहाटे सुमारे ४ वाजता ही घटना घडली. या आगीत चार औद्योगिक आस्थापने आणि एका घराचे नुकसान झाले असून, सुमारे ५३ लाख रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..आगीची माहिती मिळताच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) सात अग्निशमन केंद्रांमधील नऊ अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. एकूण ५२ अग्निशमन जवानांनी आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. जवळपास दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले..Timber Market Fire : पुण्यातील टिंबर मार्केट आग दुर्घटनेत ४५ दुकाने आणि सहा घरांचे नुकसान; खडक पोलिसांकडून पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू.या आगीत चार व्यावसायिक आस्थापनांचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये गोदामे आणि पॅकेजिंग युनिट्सचा समावेश आहे. तसेच, परिसरातील एका दोन मजली घरालाही आगीची झळ बसली..घटनास्थळावरील औद्योगिक आस्थापने आणि घर एकमेकांना लागून होती. तसेच, परिसरातील रस्ते अरुंद असल्याने अग्निशमन दलाला आग विझवताना अडचणींचा सामना करावा लागला. तरीही जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग इतर ठिकाणी पसरण्यापासून रोखली..Pune Fire News: अंगावरच्या कपड्यांनिशी घराबाहेर पडले, संसार मात्र आगीत राख! टिंबर मार्केटमधील कुटुंबांचे अश्रू अनावर.या दुर्घटनेत एकूण ५३ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सुदैवाने अग्निशमन दलाच्या वेळीच केलेल्या प्रयत्नांमुळे मोठी जीवितहानी टळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.