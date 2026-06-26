पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Metro: प्रवाशांना मोठा दिलासा! हिंजवडी मेट्रो प्रवाशांसाठी चौदा मार्गांवर बससेवा; दोन कंपन्यांशी करार, पहिल्या टप्प्यात २० बस

20 buses on 14 routes for Hinjewadi Metro commuters: हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो जुलैपासून प्रवाशांच्या सेवेत; लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीसाठी ॲपआधारित १४ मार्गांवर २० बससेवा सुरू
Two Firms Partner for Hinjewadi Metro Feeder Service; 20 Smart Buses on 14 Routes

Two Firms Partner for Hinjewadi Metro Feeder Service; 20 Smart Buses on 14 Routes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावर प्रवाशांना मेट्रो स्टेशनवरून ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ने (पीआयटीसीएमआरएल) दोन कंपन्यांसोबत करार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० बसद्वारे १४ मार्गांवर ॲप आधारित ‘बस सेवा’ सुरू करण्यात येणार आहे.

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