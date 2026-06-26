Hinjewadi Metro: प्रवाशांना मोठा दिलासा! हिंजवडी मेट्रो प्रवाशांसाठी चौदा मार्गांवर बससेवा; दोन कंपन्यांशी करार, पहिल्या टप्प्यात २० बस

पिंपरी : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावर प्रवाशांना मेट्रो स्टेशनवरून ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ने (पीआयटीसीएमआरएल) दोन कंपन्यांसोबत करार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० बसद्वारे १४ मार्गांवर ॲप आधारित ‘बस सेवा’ सुरू करण्यात येणार आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.बहुप्रतिक्षित हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावरील माण ते आर.के. लक्ष्मण संग्रहालय या १३.३ किलोमीटर मार्गावरील १२ स्थानकांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. ही मेट्रो जुलैमध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. .सेवा सुरू झाल्यानंतर स्थानकांपर्यंत प्रवाशांना ने-आण करण्यासाठी प्रशासनाने बस सेवा, कॅब सेवा आणि इतर वाहतूक सेवा सुरू करण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी पीएमपी, एसटी महामंडळ आणि खासगी वाहतूक संस्थांबरोबर बोलणी सुरू असून आतापर्यंत दोन खासगी कंपन्यांसह करार केला आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पहिल्या टप्प्यात माण, एमआयडीसी सर्कल फेज-२, माण बस डेपोसह विविध मेट्रो स्थानकांवरून २० बसद्वारे १४ मार्गांवर बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. ही सेवा मोबाइल ॲप आधारित असणार आहे. प्रवाशांना ॲपद्वारेच बस तिकीट, बसचे लोकेशन आणि मार्ग कळणार आहेत. दरम्यान, या सेवेसाठी बसची संख्या आणखी वाढणार असून विविध कंपन्यांबरोबरची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.