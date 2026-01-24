Pune News: पिंपरी चिंचवड महापालिकेत महापौरपदासाठी भाजपमध्ये मोर्चेबांधणी; शहरातील तीन स्थानिक कारभाऱ्यांपैकी कोणत्या गटाला मिळणार संधी?

-जयंत जाधवपिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आल्यानंतर आता महापौरपद कोणाच्या पारड्यात जाणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महापौरपद खेचण्यासाठी भाजपचे आमदार महेश लांडगे, निवडणूक प्रचार प्रमुख आमदार शंकर जगताप व समन्वयक आमदार अमित गोरखे या तिन्ही गटांत मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. तीन विधानसभा मतदारसंघातून प्रत्येकी तीन नावे बंद पाकिटात पाठविण्याच्या सूचना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यामुळे आता तीन स्थानिक कारभाऱ्यांपैकी कोणत्या गटाला ही संधी मिळणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .महापालिकेत भाजपला १२८ पैकी ८४ जागा मिळाल्या, तर एक भाजप पुरस्कृत अपक्ष निवडून आला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ३७ जागी यश मिळाले. दरम्यान, महापौरपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्गाला १६ वर्षांनंतर सुटल्याने यावेळी या पदासाठी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा सुरू झाली आहे. भाजपला शहरात एकहाती सत्ता मिळाली असून, आता लक्ष पद वाटपावर आहे. विभागीय आयुक्तांकडे येत्या दोन दिवसांत भाजपतर्फे गटाची नोंद केली जाणार असून त्याचवेळी सत्तारुढ पक्षनेते म्हणजेच गटनेत्याचे नाव निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे या कोणाची वर्णी लागते, याबद्दलही पालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे..महापौरपदाबाबत प्रदेश पातळीवरून तीन स्थानिक कारभाऱ्यांच्या सूचनेला महत्त्व दिले जाते, की पक्षाकडून नव्याने आलेल्या सक्षम नगरसेवकाला ताकद दिली जाते? याबाबतही पक्षात तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शनिवारी (ता. २४) दावोसहून येणार असून त्यावेळी शहरातील तीनही कारभारी एकत्र बसून नावे अंतिम करुन पुढे प्रदेश पातळीवर पाठवणार असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे..महापौरपदासाठी इच्छुक म्हणून पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून नगरसेवक शैलजा मोरे, अमित गावडे, राजू मिसाळ यांची नावे चर्चेत आहेत. मोरे, गावडे यांची ही दुसरी ‘टर्म’ असून मिसाळ यांची ही चौथी ‘टर्म’ आहे.चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातून भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, नव्याने पक्षात आलेले प्रशांत शितोळे यांचीही नावे इच्छुक चर्चेत आहेत. काटे व यांची तिसरी आणि शितोळे यांची ही चौथी ‘टर्म’ आहे. तर, भोसरी विधानसभा मतदारसंघातून स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे, रवी लांडगे आदींची नावे चर्चेत आहेत. नितीन लांडगे यांची तिसरी, तर रवि लांडगे यांची दुसरी ‘टर्म’ आहे..शहराध्यक्षांना बक्षीस मिळणार?पिंपरी चिंचवड शहरात भाजपची एकहाती सत्ता आली म्हणून पक्षाचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांना महापौर पदावर वर्णी लावून बक्षीस दिले जाणार का? तसेच, काटे यांच्या प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शंकर ऊर्फ नाना काटे यांच्या विजयामुळे चारही जागा आल्या नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल व नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या प्रभागात भाजप सक्षम उमेदवार देऊ न शकल्यामुळे या दोन्ही प्रभागांत चारही जागा राष्ट्रवादीच्या आल्या. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या स्थानिक पातळीवरील अपयशाचे खापर काटे यांच्या डोक्यावर फोडणार? यावरच महापौरपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडते का? हे अवलंबून राहणार असल्याची भाजप वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.भाजपच्या गटाची व गटनेते पदाची विभागीय आयुक्तांकडे दोन दिवसांत नोंदणी केली जाणार आहे. त्याच दिवशी सत्तारूढ पक्षनेत्याचे नाव निश्चित होईल. या बाबतचे पत्र शनिवारी (ता. २४) विभागीय आयुक्तांना दिले जाणार आहे.- शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप, पिंपरी चिंचवड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.