BJP Party : पक्षविरोधी कारवाया केलेले रडारवर! भाजपची भूमिका; पराभूत उमेदवारांकडून वैयक्तिक अहवाल पक्षश्रेष्ठींनी मागवला

पिंपरी महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांकडे भारतीय जनता पक्षाने वैयक्तिक अहवाल मागितला आहे.
पीतांबर लोहार
पिंपरी - महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांकडे भारतीय जनता पक्षाने वैयक्तिक अहवाल मागितला आहे. त्यात पराभवाची कारणे, पक्षाचे काम कोणी केले नाही, पक्षविरोधी भूमिका कोणी घेतली आदींची विचारणा करण्यात आली आहे.

