PCMC Politics : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच; सात जागांवर निष्ठावंतांना संधी देण्याची प्रदेशाध्यक्षांकडे मागणी

पिंपरी : महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून २० नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी सात नावे दिली जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जुन्या व निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी थेट प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे धाव घेतली आहे. उमेदवारी वाटपात डावलल्याची तक्रार, पूर्वीच्या आश्वासनाची आठवण आणि बंडखोरांना पदे देण्यास विरोध करीत सातही जागांवर निष्ठावंतांना संधी देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सभागृहात नावे येण्यापूर्वीच भाजपमधील पदवाटपाची रस्सीखेच तीव्र झाल्याचे चित्र आहे..PCMC Nominated Corporators :दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा निर्णय कधी होणार? महापालिकेच्या २० नोव्हेंबरच्या सभेत दहा जणांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता.स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी कोणाला संधी मिळणार?, याबाबत उत्सुकता आहे. त्यापूर्वीच जुन्या कार्यकर्त्यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून दावेदारी पुढे केली आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत काही जुन्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती. त्यावेळी स्वीकृत नगरसेवक आणि क्षेत्रीय प्रभाग समित्यांमध्ये किमान पन्नास टक्के ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची मागणी तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याकडे केली होती. त्यांनी संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते, असा दावा निवेदनात केला आहे. मात्र, त्यानंतरही जुन्या कार्यकर्त्यांची दखल घेतली गेली नाही, अशी तक्रार आहे..तिकीटवाटपातही अन्यायजानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीतील तिकीटवाटपातही संधी मिळाली नसल्याचा आरोप निष्ठावंतांनी केला आहे. त्यामुळे पक्षाच्या वाट्याच्या सातही स्वीकृत नगरसेवकपदांवर जुन्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावावी, अशी मागणी आहे. आगामी महामंडळे आणि प्रभाग समित्यांवरील नियुक्त्यांमध्येही त्यांच्या योगदानाचा विचार करण्याचा आग्रह आहे.बंडखोरीवरून निवडीला धारपक्षाच्या उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या किंवा त्यांना पराभूत करण्यासाठी काम करणाऱ्यांना पदे देऊ नयेत, अशी मागणी करून कार्यकर्त्यांनी संभाव्य निवडीपुढे पक्षशिस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अशांना स्वीकृत नगरसेवकपद अथवा शासकीय समित्यांवर संधी दिल्यास प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे..ऐनवेळेआधीच मोर्चेबांधणीकार्यकर्त्यांना पुढील तीन वर्षे संघटनात्मक जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी आहे. जुन्यांना प्राधान्य देतानाच नव्यांना प्रतीक्षा करायला लावण्याची भूमिका आहे. शिवाय, सभेत ऐनवेळी नावे दिल्यानंतर बदलासाठी वाव मर्यादित राहणार असल्याने जुन्या कार्यकर्त्यांनी आधीच प्रदेश नेतृत्वापर्यंत आपले म्हणणे पोहोचविले आहे. पूर्वीची आश्वासने आणि पक्षनिष्ठेचा मुद्दा पुढे करून निवडीच्या निकषांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची मोर्चेबांधणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.