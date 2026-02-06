पिंपरी-चिंचवड

PCMC Mayor : महापौरपदी भाजपचे रवी लांडगे विराजमान; उपमहापौरपदी शर्मिला बाबर बिनविरोध

एकमेव अर्ज दाखल असल्याने पिंपरी चिंचवडच्या महापौरपदी भारतीय जनता पक्षाचे रवी लांडगे यांची अपेक्षितपणे बिनविरोध निवड झाली.
PCMC Mayor Ravi Landage

PCMC Mayor Ravi Landage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​पिंपरी - एकमेव अर्ज दाखल असल्याने पिंपरी चिंचवडच्या महापौरपदी भारतीय जनता पक्षाचे रवी लांडगे यांची अपेक्षितपणे शुक्रवारी (ता. ६) बिनविरोध निवड झाली. याशिवाय, उपमहापौरपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार वैशाली काळभोर यांनी ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्याने भाजपच्याच शर्मिला बाबर बिनविरोध विराजमान झाल्या. या दोघांच्या रूपाने चार वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर शहराला लोकनियुक्त कारभारी लाभले.

Loading content, please wait...
Bjp
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
election
PCMC
Mayor Election

Related Stories

No stories found.