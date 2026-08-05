Bombay High Court: सेवानिवृत्त शिक्षकांना मोठा दिलासा! मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘काल्पनिक वेतनवाढ’ मंजूर करण्याचे आदेश, नोशनल इन्क्रिमेंट’ मंजूर, पेन्शन वाढणार

‘पिंपरी : महापालिकेतील सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या माध्यमिक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची तांत्रिक कारणांमुळे रोखली जाणारी ‘काल्पनिक वेतनवाढ’ (नोशनल इन्क्रिमेंट) मंजूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे शेकडो माजी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक निवृत्तिवेतनात आणि ‘ग्रॅच्युइटी’मध्ये वाढ होणार आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद असूनही, राज्य शासनाचा स्वतंत्र ‘जीआर’ उपलब्ध नाही, असे कारण पुढे करून शिक्षण विभागाने अनेक शिक्षकांना या लाभापासून वंचित ठेवले होते. या विरोधात ११८ सेवानिवृत्त शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महापालिकेतील वरील काळात सेवानिवृत्त झालेले ७६ शिक्षक-शिक्षकेतर यांनी एकत्र येऊन एक ‘काल्पनिक वेतनवाढ’ मिळवण्यासाठी पाच ५ जुलै २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी घेत न्यायाधीश गजानन कुलकर्णी यांनी वेतनवाढ देण्याचा निर्णय दिला..काल्पनिक वेतनवाढ मान्य‘‘एक जुलैची वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर ज्या शिक्षकांची सेवा सलग सहा महिने किंवा जास्त झाली, अशा शिक्षकांना एक काल्पनिक वेतनवाढ देय राहील, अशी स्पष्ट तरतूद वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत आहे.’’ यानुसार न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला..३० जून आणि ३१ डिसेंबरचे सेवानिवृत्त‘‘जे कर्मचारी ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांनी त्या वर्षातील संपूर्ण सेवाकाळ (किमान सहा महिने किंवा एक वर्ष) समाधानकारकपणे पूर्ण केलेला असतो. त्यामुळे, ते पुढील दिवशी (१ जुलै किंवा १ जानेवारी) मिळणाऱ्या वार्षिक वेतनवाढीचे हक्कदार ठरतात. केवळ ते त्या दिवशी सेवेत नव्हते, या तांत्रिक कारणास्तव त्यांची वेतनवाढ नाकारणे अयोग्य आहे,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.महापालिकेतील दिनांक ३१ डिसेंबर ते ३० जून या कालावधीत सेवानिवृत्ती अगोदर १८० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस सेवा होऊनही ज्या माध्यमिक शिक्षकांना पुढील वेतनवाढ दिली गेली नव्हती. ती वेतनवाढ मिळाली पाहिजे, यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुढील एक वेतनवाढ मिळण्यासाठी प्रयत्न केला.- संपत पानसरे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.