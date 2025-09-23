पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad: शहरातील वाहतुकीला ‘रम्बलर’चा अडथळा; चाक पंक्चर होऊन अपघाताचाही धोका; प्लॅस्टिक तुटले, राहिले खिळे

Plastic Rumble Strips: शहरातील रस्त्यांवरील तुटलेले रम्बलर आणि उंच गतिरोधक वाहनचालकांसाठी धोका निर्माण करत आहेत. लोखंडी खिळ्यांमुळे चाके पंक्चर होण्याची आणि अपघात होण्याची भीती वाढली आहे.
Pimpri Chinchwad

Pimpri Chinchwad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिपंरी : शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण, अर्धवट राहिलेली कामे आणि जागोजागी टाकण्यात आलेले रम्बलर वाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत. त्यातही बऱ्याच रस्त्यांवर प्लॅस्टिकचे रम्बलर बसविण्यात आले होते. आता, हे तुटून फक्त खिळे शिल्लक राहिले आहेत. हे खिळे धोकादायक ठरत असून, चाक पंक्चर होऊन वाहनांच्या अपघाताची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Vehicle
accident
Pimpri Chinchwad
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com