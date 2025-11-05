Pimpri Chinchwad : बीआरटी चा थाट पण खासगी वाहने सुसाट!

पिंपरी : जलद, सुरक्षित आणि कोंडीमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळावा, यासाठी शहरात बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) सेवा सुरू करण्यात आली. पण, पीएमपीसाठी राखीव असलेल्या या मार्गांतून खासगी वाहनेही बिनधास्त नेली जात आहेत. या बेशिस्त चालकांकडे प्रशासन डोळेझाक करत असल्याने अनेक समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत..केंद्र सरकारच्या ‘जेएनएनयूआरएम’ योजनेअंतर्गत ‘बीआरटी’ मार्गांचे काम झाले. हे मार्ग खास पीएमपी बससाठी राखीव आहेत. पण, यातून दुचाकी, चारचाकी चालक बिनबोभाट जातातच; तर काही ठिकाणी तर मालवाहतूकही केली जात आहे. वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिस नसतातच; शिवाय सीसीटीव्हीदेखील निरुपयोगी ठरत आहेत. नियमभंग करणाऱ्यांवर तोंडदेखली कारवाई केली जात आहे. ही समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहे. पण, दंड आकारला जात नसल्याने ती सुटत नाही. बऱ्याच वेळा खासगी वाहनांमुळे पीएमपी बसलाही अडथळे येतात. वेळापत्रक पाळण्यात अडथळे येतात. तर, बऱ्याचदा अपघाताचे प्रसंगही उद्भवले आहेत. प्रवाशांना उशीर व गैरसोय सहन करावी लागते..डॅश नव्हे, ‘स्मार्ट’ बोर्ड.अधिकाऱ्यांचे एकमेकांकडे बोट‘बीआरटी’ मार्गांतून जाणाऱ्या खासगी वाहनचालकांवर ठोस कारवाई केली जात नाही. याबाबत विचारले असता, वाहतूक पोलिस आणि महापालिका अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवितात. बेशिस्तांवर कारवाई करण्यासाठी कोणतेही धोरण नाही. अथवा विशेष मोहीमदेखील राबवली जात नाही. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे मात्र बेशिस्तांना धाक उरला नाही, असा आरोप नागरिक करत आहेत..बीआरटी’चा फायदा आता पीएमपी बसपेक्षा खासगी वाहनांना जास्त होतो आहे. अपघातांच्या घटना वाढत असतानाही कारवाईचा अभाव असल्याने वाहनचालक निर्धास्त झाले आहेत. बीआरटी मार्गावरील घुसखोर वाहनांवर कडक कारवाई करावी. सिग्नल आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित कराव्यात.- नितीन डोंगरे, प्रवासी, भोसरीसार्वजनिक वाहतूक सक्षम व्हावी, यासाठी ‘बीआरटी’ मार्ग सुरू करण्यात आले. या मार्गामधून होणाऱ्या खासगी वाहतुकीवर पोलिसांकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. - संतोष कुदळे, उपअभियंता, महापालिकाबीआरटी’त घुसखोरी करणाऱ्यांवर वाहतूक विभागाकडून कारवाई सुरू आहे. त्यासोबत महापालिकेने ‘बीआरटी’ मार्गांच्या प्रवेशावरच सूचना फलक लावावेत. त्यामुळे खासगी वाहनचालकांना माहिती मिळेल. या मार्गांमधील सीसीटीव्ही सक्षमतेने सुरू करण्यात यावेत.- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.