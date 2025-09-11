पिंपरी : शहरातील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) सांगवी फाटा, औंध रुग्णालय आणि वाकडसह बहुतांश बीआरटी (बस रॅपिड ट्रान्झिट) थांब्यांतील दिवे बंद आहेत. येथे कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळेस तर हे थांबे मद्यपींसाठी हक्काचे ठिकाण झाले आहेत..यामुळे प्रवासी महिला, विद्यार्थिनींमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण होत आहे. प्रवाशांना जलद प्रवास करता यावा, यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी अवाढव्य खर्च करून ‘पीएमपी’ बससाठी स्वतंत्र ‘बीआरटी’ मार्गिकेची निर्मिती केली. पिंपरी-चिंचवड शहरात ५२ किलोमीटर बीआरटी सुरू आहे..यात निगडी ते दापोडी, सांगवी फाटा ते किवळे, नाशिक फाटा ते वाकड, काळेवाडी फाटा ते चिखली आणि दिघी ते आळंदी फाटा या मार्गांचा समावेश आहे. या मार्गावर दररोज ४११ बसच्या चार हजार ७३६ बस फेऱ्या होत आहेत. यामधून दररोज सुमारे अडीच लाखांवर नागरिक प्रवास करतात..पण, शहरातील बहुतांश बीआरटी थांब्यांची दुरवस्था झाली आहे. थांब्यांतील दिवे बंद आहेत. थांब्यांवर अस्वच्छता आहे. अनेक थांब्यांवरील नामफलक गायब झाले आहेत. माहिती देणारी यंत्रणा बंद आहे. परिणामी, बाहेरगावांहून आलेल्यांचा गोंधळ उडतो. प्रशासनाने ‘बीआरटी’ मार्गातील सर्व थांब्यांची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे..बीआरटीची स्थितीमार्गिकांची संख्या ५एकूण अंतर ५०.५ किलोमीटरएकूण बसथांबे ९२मार्गिकेतून धावणाऱ्या बस ४११.औंध-किवळे आणि नाशिक फाटा ते वाकड या बीआरटी मार्गावरील काही बस थांब्यावरील दिवे बंद आहेत. त्यामुळे येथून प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ विद्युत दिवे सुरू करावे.- सनी शिंदे, प्रवासी, पिंपळे निलख मी गेली दोन वर्षे बीआरटी स्थानकातील दिवे सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करत आहे. तक्रार केली, की तात्पुरते दोन-तीन दिवस पथदिवे सुरू होतात, पण परिस्थिती पुन्हा जैसे थे. सुविधा पुरविण्याबाबत महापालिका प्रशासन चालढकल करत आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का? - यल्लपा वालदोर, नागरिक .Pune Crime : पुण्यात चाललंय काय? नवऱ्याकडून मूल होणार नाही, माझ्याशी संबंध ठेव; माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्ताचा सुनेवर बळजबरीचा प्रयत्न अन्....आम्ही बीआरटी स्थानके पीएमपीकडे हस्तांतरित केले आहेत. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी पीएमपीएमएल प्रशासनाची आहे. - माणिक चव्हाण, सहशहर अभियंता, महापालिकाबीआरटी थांबे पीएमपीकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत का, याची माहिती घेतो. पण, नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी समन्वयाने उपाययोजना प्राधान्याने करू. - पंकज देवरे, अध्यक्ष, पीएमपीएमएल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.