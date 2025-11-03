पिंपरी-चिंचवड

Chikhali Traffic : जीवघेण्या अपघातानंतरही चालकांचा बेशिस्तपणा, चिखलीमधील वाहतूक कोंडी; पोलिसांकडून ठोस कारवाईचा अभाव

Traffic Chaos on Chikhali-Akurdi and Dehu-Alandi Roads : चिखली-आकुर्डी आणि देहू-आळंदी या मुख्य रस्त्यांवर रुंदीकरणाचे काम प्रलंबित असल्याने, तसेच वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचा अभाव आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे दररोज तास न तास वाहतूक कोंडी होत असल्याने नागरिक हैराण झाले असून, मागील महिन्यात कृष्णानगर चौकात अपघातांत नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
चिखली : चिखली परिसराकडे जाणारा चिखली-आकुर्डी या मुख्य रस्त्याबरोबर देहू-आळंदी रस्त्यावर दररोज होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. मागील महिन्यात कृष्णानगर चौकाजवळ अपघातांत नागरिकांना प्राणाला मुकावे लागले. तरीही चालकांचा बेशिस्तपणा आणि वाहतूक पोलिसांकडून ठोस कारवाईचा अभाव कायम आहे.

