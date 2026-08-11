Pimpri Stray Dogs: चिखलीत चार वर्षांच्या चिमुरडीवर सात भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला; सीसीटीव्ही फुटेजने खळबळ, किंकाळ्यांनी परिसर हादरला

पिंपरी: चिखलीमधील म्हेत्रेवस्ती परिसरात चार वर्षांच्या चिमुरडीवर सात भटक्या श्वानांच्या झुंडीने हल्ला केला. रविवारी हा प्रकार घडला. जखमी चिमुरडीला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोमवारी सायंकाळी उपचारानंतर तिला घरी सोडण्यात आले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अनिष्का मिश्रा असे मुलीचे नाव आहे. तिचे कुटुंब भाड्याच्या घरात राहते. घरासमोरील मोकळ्या जागेत ती खेळत होती. त्यावेळी तिच्या अंगावर श्वान आले. जीव वाचविण्यासाठी ती धावू लागली, पण दोन श्वानांनी झडप घालून तिचा चावा घेतला. त्यानंतर इतर श्वानही तिच्यावर तुटून पडले..तिचा आरडाओरडा ऐकून नागरिकांनी वेळीच धाव घेतली. त्यांनी श्वानांना पळवून लावले. अनिष्काला महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिच्या डोक्यात कुत्र्यांनी चावे घेतले होते, तसेच एका पायाचे लचके तोडले होते..दरम्यान, या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. त्यात श्वानांनी घेरलेल्या अनुष्काच्या किंकाळ्या ऐकू येतात. त्यामुळे परिसरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे, तसेच पालकांमध्ये भीतीचेही वातावरण निर्माण झाले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.चिखलीत घटना घडल्यानंतर तेथे तातडीने पथक पाठविण्यात आले. महापालिकेची दोन पथके त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आली आहेत. तेथील भटक्या कुत्र्यांना पथकाने ताब्यात घेतले आहे. त्यांचे निर्बीजीकरण तसेच रेबीजचे लसीकरण झाले आहे की नाही, याबाबत तपासणी सुरू आहे.- संदीप खोत,उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.