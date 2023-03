By

चिंचवड पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे उमेदवार नाना काटे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल कलाटेंची बंडखोरी आणि मोठ्या प्रमाणावर पैशांचं वाटप यामुळं आमचा पराभव झाला असं त्यांनी म्हटलं आहे. (Chinchawad ByPoll Result Nana Kate first reaction after defeat in Chinchwad)

सगळे कार्यकर्ते प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचले होते. चांगल्या पद्धतीनं प्रचार झाला होता, मतदानही चांगल्या पद्धतीनं झालं. बंडखोरीचा फटका आम्हाल बसला. त्यातही आमचचं मतदान आहे. त्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचं काही मतदान असू शकतं, पण ते मतदान देखील महाविकास आघाडीचं आहे.

मतदानाच्या आगोदर त्यांनी पोलीस बळ वापरुन आमचे बरेचशा कार्यकर्त्यांना उचललं होतं. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर इथं पैशांचा वापर झाला. ज्या पद्धतीनं महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून कार्यकर्ते चिंचवडमध्ये झटून काम करतील. भाजपच्या उमेदवाराला सहानुभूती नव्हती, त्यांना पराभवाची भीती दिसत होती. सहानुभूती असती तर एवढ्या प्रमाणात पैसे वाटण्याची वेळच आली नसती, असा आरोपही यावेळी नाना काटे यांनी केला.

हे ही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...