Chinchwad News : चिंचवड स्थानकाजवळील जुना उड्डाणपूल पाडून नव्या पुलाच्या बांधणीला मंजुरी

Pune Mumbai Highway : चिंचवड उड्डाणपूल पाडून त्याजागी नवीन उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होईल.
पिंपरी : मुंबई-पुणे महामार्गावरील चिंचवड स्थानक येथील महावीर चौक आणि चिंचवडगाव यांना जोडणाऱ्या लोहमार्गावरील जुना उड्डाणपूल पाडण्यात येणार आहे. त्याजागी नवा उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. या कामास मान्यता मिळाली आहे.

