लसीकरणाचा दुसरा डोस कधी मिळणार यामुळे नागरिक चिंतातूर

पिंपरी - कोविशिल्ड लसीचा (Covishield Vaccine) पहिला डोस (Dose) घेतल्यानंतर ४५ दिवसानंतर दुसरा डोस घेण्यासाठी नागरिक लसीकरण केंद्रे (Vaccination Center) गाठत आहेत. मात्र, ८४ ते ११२ दिवसांच्या नव्या नियमांमुळे (New Rule) हा डोस घेण्याचे वेळापत्रक पुढे गेल्याने बऱ्याच केंद्रांवर बुधवारी (ता. १९) गोंधळ (Confusion) पाहायला मिळाला. ज्यांचा पहिला डोस होता, त्यांचे लसीकरण करण्यात येत असल्याने बहुतांश खुर्च्या रिकाम्या होत्या. अनेकजण लस न घेताच घरी परतले. पंचेचाळीस वयाच्या पुढील अनेकांना निश्चित वेळेत दुसरा डोस मिळत नसल्याने नागरिक चिंतातूर झाले आहेत. (Citizens are worried about when they will get the second dose of vaccination)

महापालिकेला शासनाकडून ‘कोविशिल्ड’चे पाच हजार डोस व ‘कोव्हॅक्सिन’चे दोन हजार डोस उपलब्ध झाल्याने ६६ केंद्रांवर बुधवारी लसीकरणास सुरवात झाली. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्रांवर लाभार्थ्यांना वेगळाच अनुभव आल्याने ज्येष्ठ नागरिक वैतागले होते. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, ज्या नागरिकांनी पूर्वी ‘कोविशिल्ड’चा पहिला डोस घेतला आहे. त्यांना दुसरा डोस हा १२ ते १६ आठवड्यांच्या कालावधीत देण्यात येणार असल्याने, बऱ्याच केंद्रांवर गोंधळ उडाला. नागरिक आणि डॉक्टरांमध्ये बाचाबाची झाली. त्यामुळे अनेक केंद्रांवर लसीकरणास उशिरा सुरवात झाली.

दुसरा डोस कधी मिळणार?

दुसरा डोस घेण्यास विलंब होत असला तर काळजी करू नका, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. मात्र, ४५ वर्षांवरील लोकांना सुरवातीला पहिल्या डोसनंतर २८ ते ४५ दिवसांनी दुसरा डोस दिला. आता पुन्हा ८४ ते ११२ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. वारंवार बदल केल्यामुळे विलंब झाल्यास दुसरा डोस घेऊन तरी त्याचा काय उपयोग? असा सवाल ज्येष्ठ नागरिक सुमन पाटील यांनी केला.

साधना पिंपळकर म्हणाल्या, ‘‘मला पहिला डोस घेऊन ५० दिवस पूर्ण झाले, तरी दुसरा डोस मिळालेला नाही. डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करायची आहे. परंतु दुसरा डोस घेतल्याशिवाय आता शस्त्रक्रिया करता येणार नाही. सरकारच्या बदलत्या धोरणांचा फटका आम्हा ज्येष्ठ नागरिकांना बसत आहे.’’

सुभाष चव्हाण म्हणाले, ‘‘दुसरा डोस घेण्यासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रम द्यावा. अनेक नागरिकांना लशींची उपलब्धता, त्यांचे वेळापत्रक यासंदर्भात योग्यवेळी अनेक केंद्रांवर माहिती दिली जात नाही. त्यामुळेही अनेक अडचणी येत आहेत. ज्यांचा पहिला डोस आहे, त्यांना नवा नियम लागू करावा.’’

‘कोव्हॅक्सिन’चा फक्त दुसरा डोस

दुसरीकडे फक्त ‘कोव्हॅक्सिन’चा दुसरा डोस हा पहिल्या डोसनंतर २८ दिवस झालेल्या नागरिकांना देण्यात आला. त्यासाठी १६ केंद्रांवर सोय केली होती. प्रत्येक केंद्रावर १५० डोस उपलब्ध झाले होते.

शासनाच्या सूचनेनुसार ४५ वर्षांवरील लोकांना दुसरा डोस देण्यात येणार आहे. आज दुसरा डोस घेण्यासाठी नागरिक आले होते, पण ज्यांचा कालावधी ८४ ते ११२ दिवसांचा पूर्ण झाला आहे, त्‍यांनाच तो मिळणार असल्याने काही लोकांनी वाद घातला.

- डॉ. नेहा देशपांडे, यमुनानगर