शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम कायम; मुख्याध्यपकांना पडला प्रश्न

पिंपरी, ता. 9 : कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याने शहरातील शाळा 13 डिसेंबरपर्यंत बंद राहतील, असे आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले होते. परंतु अद्याप नवा आदेश आलेला नाही. परिणामी नियोजन करायचे कसे? असा प्रश्‍न मुख्याध्यापकांना पडला आहे. स्थानिक महापालिका प्रशासनाने दोन दिवसांत निर्णय दिला तर पूर्वनियोजन करणे सोपे जाईल, अशी मागणी अनेक मुख्याध्यापकांनी केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्यांदा 23 नोव्हेंबरला शाळा सुरू होणार होत्या. त्यानुसार बहुतांश शाळांनी तयारी केली होती. परंतु शिक्षकांची कोरोना तपासणी करण्यासाठी त्याला मुदतवाढ मिळाली. 13 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ होती. मात्र, अद्याप स्थानिक प्रशासनाकडून निर्णय न आल्यामुळे सर्वच संभ्रवास्थेत सापडल्या आहेत. काय म्हणताहेत मुख्याध्यापक

नीलेश गायकवाड (मुख्याध्यापक, जिजामाता माध्यमिक विद्यालय, भोसरी ) : ""शाळा, मुख्याध्यापक व संस्था शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक आहेत; पण जबाबदार स्थानिक प्रशासनाने योग्य आदेश द्यावेत. शिक्षकांची कोरोना तपासणी करण्यासाठी शाळा ठेवल्या होत्या. आता लवकर निर्णय घ्यावा.' 'सुनील लाडके, प्राचार्य, (श्री म्हाळसाकांत विद्यालय, आकुर्डी) : ""आयुक्तांनी लवकरात लवकर आदेश काढावेत. पालकांची संमती पत्र असेल तर अनुपस्थित राहिला तरी सक्ती नाही. पण संमती पत्र नसेल तर वर्गात बसता येणार नाही.'' हेही वाचा - देहू ग्रामपंचायतीचं नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर; उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं जाहीर शाळा सुरू होणे आवश्‍यक आहे. परंतु त्यासाठी आयुक्तांची परवानगी सुद्धा गरजेची आहे. कमीत कमी चार ते पाच दिवस अगोदर आदेश यावेत. म्हणजे तयारी करता येईल. नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना संमती पत्राची सूचना दिली आहे. 14 तारखेला किती विद्यार्थी शाळेत येतील, त्याचा अंदाज घेता येईल. तसेच त्याची संख्या गरजेनुसार आयुक्तांना पाठविता येईल. शाळा सुरू होणे आवश्‍यक आहे. आम्ही योग्य आदेशाची वाट पाहत आहोत, असं एच. ए. स्कूलचे मुख्याध्यापक एकनाथ बुरसे यांनी म्हटलं आहे. सयाजीनाथ विद्यालयाचे मुख्याध्यापक राजकुमार गायकवाड यांनी म्हटलंय की, नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला. मुलेही शाळेचा रस्ता विसरले असतील. शालेय वातावरण आणि शालेय स्थिती अत्यंत विस्कळित झाली आहे. पूर्ववत होण्यासाठी आता शाळा सुरू होणे गरजेचे आहे.'' नाना शिवले, (शिक्षक, प्रेरणा विद्यालय थेरगाव) : "आम्ही शाळा सुरू करण्याच्या भूमिकेतच आहोत. आम्ही योग्य आदेशाची वाट पाहत आहोत.' कोट

""शाळा सुरू करण्यासाठी तयारी करावी लागते. त्यासाठी चार पाच दिवस अगोदर कळाले तर चांगले होईल. त्यानुसार नियोजन करता येते. दुसरीकडे कोणत्याही आदेशाशिवाय शासन निर्णयानुसार सर्व ग्रामीण भागात शालेय कामकाज सुरू झाले आहे.''

- महेंद्र गणपुले , प्रवक्ते, पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघ

