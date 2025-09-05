Pune Traffic: बांधकाम यंत्रांचा भररस्त्यात मुक्काम; बिजलीनगर ते वाल्हेकरवाडी रस्त्यावर बेशिस्तीत भर

पिंपरी : बांधकामासाठी वापरली जाणारी यंत्रे आणि अन्य साहित्य चक्क भररस्त्यात ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे. रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याने वाहनांची गर्दी वाढत असून, नागरिकांना कोंडीचा त्रास सहन करावा आहे..चिंचवड येथील बिजलीनगर चौक ते वाल्हेकरवाडी या मुख्य रस्त्याकडेच्या या प्रकाराकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. या रस्त्यावरून पीएमपी बस, खासगी वाहने तसेच शाळकरी मुलांची वाहने मोठ्या संख्येने ये-जा करतात..निगडी प्राधिकरणातून पुढे पुणे-मुंबई महामार्गावर जाण्यासाठी हा मुख्य रस्ता असल्यामुळे येथे वाहनांची वर्दळ असते. तरीही मोठ्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणारी यंत्रे व इतर साहित्य रस्त्यावरच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोकादेखील वाढला आहे. वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेल्या या मार्गावरील अडथळे तातडीने दूर करून, रस्ता मोकळा करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे..बिजलीनगर ते वाल्हेकरवाडी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना बांधकमाची यंत्रे उभी करण्यात आली आहेत. नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. रात्री-अपरात्री वाहनांची धडक बसून दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने याची दखल घेऊन ही यंत्रे सुरक्षित ठिकाणी न्यावीत.- तुषार गायकवाड, नागरिक.Pimpri Chinchwad Metro : निगडी ते चाकण मेट्रो व्हाया वाकड; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सविस्तर प्रकल्प आराखडा सुपूर्त.रस्त्याकडेला उभी असलेली बांधकाम यंत्रे आणि अन्य साहित्यांबाबत माहिती घेतली जाईल. संबंधित वाहने हटविण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कारवाई केली जाईल.- अश्विनी गायकवाड, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘ब’ प्रभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.