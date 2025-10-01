Hinjewadi Traffic : बांधकाम व्यावसायिकांवर पुनावळेत कारवाई; पर्यावरण, आरोग्य नियमांचे उल्लंघन

हिंजवडी : बांधकाम प्रकल्पांवरील अवजड वाहनांच्या बेफाम वर्दळीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेसह रस्त्यांची स्वच्छता धोक्यात आली आहे. या विरोधात पोलिसांपाठोपाठ महापालिकेनेही कठोर पावले उचलली आहे. रस्ता घाण करून पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पुनावळे, ताथवडे परिसरातील बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली..पुनावळे, ताथवडे परिसरातील बांधकाम प्रकल्पांवरील अवजड वाहनांनी राडारोडा वाहताना कुठलीही काळजी घेतली नाही. वाहनांतून चिखल, राडाराडा गळून परिसरातील रस्ते चिखलाने निसरडे, धोकादायक व घाण केले. याबाबत ‘सकाळ’ने सविस्तर वृत्त दिले होते. बांधकाम साहित्य खाली पडू नये म्हणून वाहनांवर कुठलेही आच्छादन टाकले नाही, आदी कारणांसाठी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने संबंधित व्यावसायिकांवर सुमारे एकूण सव्वा लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली. .Pune News : जमीन मोजणीचा तिढा आता सुटणार; भूमी अभिलेखकडून महापालिका, ‘पीएमआरडीए’साठी कार्यपद्धती निश्चित.वाकड, हिंजवडी, ताथवडे, पुनावळे पंचक्रोशीत वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात होऊन तसेच वाहनांतून बांधकामाचा राडारोडा रस्त्यावर पडून वाहने घसरून काहीजणांना जीव गमवावा लागला; तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. त्या विरोधात हिंजवडी पोलिसांनी कठोर पावले उचलत वाहनचालकांसह प्रकल्प व्यवस्थापक व वाहन मालकांवरही देखील गुन्हे दाखल केले होते. त्याला अनुसरून महापालिकेची ही कारवाई अशा अपघातांना ब्रेक लावण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे..राडारोडा रस्त्यावर सांडल्याने अनेक वाहने घसरून गंभीर अपघात झाले आहेत. काहींचे जीवही गेले. त्यामुळे या भागांत कठोर कारवाई केली जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी देखील खबरदारी घेऊन अशा प्रकारांना आळा घालून दंडात्मक कारवाई टाळावी. नागरिकांनी अशा प्रकारची तक्रार केल्यास तिची तत्काळ दखल घेतली जाईल.- राहुल वणवारी, प्रमुख, पर्यावरण पथक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.