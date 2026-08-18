Edible Oil Rate : महागाईच्या होरपळीत खाद्यतेलाचाही ‘भडका’; वर्षभरात भाव १० ते १८ टक्क्यांनी वाढले; ग्राहकांना फटका

पिंपरी - खाद्यतेलाची भाववाढ आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचे पॅकिंगही छोटे होत आहे. पूर्वी ९२० ग्रॅम (एक लिटर) तेलाची पिशवी आता ८०० ग्रॅमची झाली आहे. तर ४,६०० ग्रॅमचा (पाच लिटर) डबा आता ४,२०० ग्रॅमचा झाला आहे. हे पॅकिंग छोटे होत असल्यामुळे ग्राहकांना कमी मालासाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत..सूर्यफूल, पाम, सोयाबीन, मोहरी आणि शेंगदाणा तेलासारख्या रोजच्या वापरातील तेलांचे भाव वर्षभरात सरासरी १० ते १८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. शहरामध्ये शेंगदाणा तेलाचे भाव २०० ते २२० रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहेत. सोयाबीन तेलाचे भाव जुलैमधील १४०-१४५ रुपयांवरून १५२-१६० रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. नुकताच श्रावण महिना सुरू झाला आहे.या काळात उपवासामुळे खाद्यतेलाला मागणी वाढते. आगामी काळात गणेशोत्सव, नवरात्री आणि दिवाळी येणार आहे. या काळात नैवेद्य, फराळ, उपवासाचे पदार्थ आणि नैवेद्याचे पदार्थ केले जातात. यासाठी खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे..खाद्यतेल हे लिटर या एककात मोजले जाते. त्यानुसार एक लिटर खाद्यतेल ९२० ग्रॅम असले पाहिजे. पण, प्रत्यक्षात कोणत्याही कंपनीच्या तेलाच्या पिशव्या या ८०० किंवा ८४० ग्रॅम आहेत. या प्रकारातून ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळ तर फेकली जात नाही नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..भाववाढ नेमकी किती?केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ भावात सर्वाधिक वाढ सूर्यफूल तेलात दिसून आली आहे. एका वर्षात त्याची किंमत १८.४ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १७२ रुपये झाली आहे. पाम तेल सुमारे १४ टक्के, सोयाबीन तेल सुमारे १२ टक्के, शेंगदाणा तेल सुमारे १० टक्के आणि मोहरी तेल सुमारे ४.५ ते ७ टक्के महाग झाले आहे..वाढीमागील प्रमुख कारणेभारत आपल्या खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी ५५-६० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतार थेट देशांतर्गत किमतींवर परिणाम करतात.पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती, मालवाहतूक आणि विमा खर्च वाढले त्याचा परिणाम खाद्यतेलाच्या आयात खर्चावर झाला.डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्याने आयात महागली.काही भागांत मॉन्सूनला उशीर, पेरण्यांना उशीर यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला. नवीन पीक येईपर्यंत (नोव्हेंबरपर्यंत) भाव चढेच राहण्याची शक्यता आहे..तेलाची पिशवी घेताना कधीही तिच्या वजनावर लक्ष गेले नाही. एक लिटरची पिशवी म्हणून नेहमी खरेदी करत होते. पण, एक लिटरचे पैसे घेऊन ८०० ग्रॅम तेल देत असतील, तर ती ग्राहकांची फसवणूक आहे.- अमिता काटे, गृहिणी, पिंपरीतेलवगळता इतर पॅकिंग खाद्य पदार्थांचे मोजमाप किती असावे, याचे नियम नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक वस्तूचे पॅकिंग आणि मोजमाप वेगळे असते. प्रत्येक कंपनी त्यांच्या सोयीनुसार वजन कमी करुन किंमत तीच ठेवतात. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे. तेलाप्रमाणे इतर वस्तूंचेही प्रमाणीकरण केले पाहिजे.- सूर्यकांत पाठक, केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत.१५ लिटरचा डबासोयाबीन - २,३००-२,५४०सूर्यफूल - २,४००-२,६००शेंगदाणा - ३,१००-३,६००५ लिटर कॅनसोयाबीन - ८००-९००सूर्यफूल - ९००-१०००शेंगदाणा - १०००-१२००८०० ग्रॅम पिशवीसोयाबीन - १३०-१६०सूर्यफूल - १५५-१८०शेंगदाणा - २४०-२६०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.