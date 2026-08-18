पिंपरी-चिंचवड

Edible Oil Rate : महागाईच्या होरपळीत खाद्यतेलाचाही ‘भडका’; वर्षभरात भाव १० ते १८ टक्क्यांनी वाढले; ग्राहकांना फटका

सूर्यफूल, पाम, सोयाबीन, मोहरी आणि शेंगदाणा तेलासारख्या रोजच्या वापरातील तेलांचे भाव वर्षभरात सरासरी १० ते १८ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - खाद्यतेलाची भाववाढ आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचे पॅकिंगही छोटे होत आहे. पूर्वी ९२० ग्रॅम (एक लिटर) तेलाची पिशवी आता ८०० ग्रॅमची झाली आहे. तर ४,६०० ग्रॅमचा (पाच लिटर) डबा आता ४,२०० ग्रॅमचा झाला आहे. हे पॅकिंग छोटे होत असल्यामुळे ग्राहकांना कमी मालासाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत.

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